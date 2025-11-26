Что планировал сделать Андропов для спасения СССР

В середине 1970-х годов вокруг председателя КГБ Юрия Андропова сложился неформальный «интеллектуальный штаб». В него вошли советские либерально мыслящие интеллектуалы: академики Георгий Арбатов и Николай Иноземцев, журналист Александр Бовин, а также перспективные партийные функционеры, среди которых был и молодой Михаил Горбачёв. Именно эта группа разработала план кардинального преобразования СССР, о котором стало известно из документа, переданного в 2003 году Анатолием Черняевым, бывшим главой международного отдела ЦК КПСС.

Внутренняя политика

Главной внутренней проблемой Андропов считал засилье так называемой «днепропетровской мафии» — выдвиженцев Леонида Брежнева. Его команда планировала полностью устраненить брежневских функционеров из власти с лишением их привилегий — роскошных дач, охотничьих угодий, личных поваров и массажистов.

Обеспечить советским республикам реальную автономию и наладить снабжение городов и промышленных центров за счет областных ресурсов. Пустующие земли передать пенсионерам и всем кто пожелает получить свой участок. Сократить аппарат ЦК и поставить его отделы над министерствами. 80% советских министров необходимо отправить на пенсию. Покончить с пропагандой и дать прессе право критиковать власть.

Прекратить независимость МИДа и поставить его в подчиненное положение по отношение ЦК. Академик Сахаров и прочие советские диссиденты, в том числе и осужденные, могут свободно выехать за границу на постоянное место жительства. Такую же политику планировалось проводиться и в отношении евреев. Антисемитизм должен караться по закону, а евреев, которые останутся в СССР следует внедрить в систему дружбы народов.

Внешняя политика

СССР не могла соперничать с Западом в гонке вооружений. Продолжение противостояния может привести к возникновению в стране экономического и социального кризиса, поэтому Андропов собирался, не обращая внимания на шантаж США, сократить армию в 4 раза, вывести войска из Афганистана и убрать с территории Европы новейшие советские ракеты.

Ослабить контроль над европейскими странами соцлагеря и дать им возможность самими определить свое будущее. Таким образом, команда Андропова рассчитывала сэкономить деньги и ресурсы, которые будут направлены на развитие экономики СССР и ее социальной сферы.

Почему ничего не вышло

Основными проблема в реализации плана Андропов считал не угрозу со стороны США, а сопротивление старых партийных боссов, большое количество безработных военных и «ученых», занимающихся идеологией и пропагандистскими науками. Преобразования следовала начать в первые годы прихода руководителя КГБ к власти, но из-за болезни у него ничего не получилось.

16 июня 1883 года Юрий Владимирович стал Генсеком, а летом следующего года он уже сильно болел. Последнее заседание Юрий Андропов провел 1 сентября 1983 года, а в феврале 1984 после безуспешного лечения он умер. Всего у власти Андропов пробыл 15 месяцев.