Когда советская милиция оседлала мотоциклы «Харлей-Дэвидсон»

В первые десятилетия советской власти техническое оснащение милиции оставалось более чем скромным. По данным историков, к концу 1931 года вся западно-сибирская милиция располагала всего двумя автомобилями, а о мотоциклах во многих регионах можно было только мечтать. Ситуация начала меняться лишь в середине 1930-х, когда в Подольске начался выпуск первого советского тяжелого мотоцикла ПМЗ-А-750. Но настоящая техническая революция для правоохранительных органов произошла благодаря Второй мировой войне и ленд-лизу.

Ленд-лиз

Ситуация изменилась во время Великой Отечественной войны благодаря так называемому ленд-лизу, государственной программе, в рамках которой США поставляли своим союзникам продукты, медикаменты, боеприпасы и технику. Как утверждает Михаил Барятинский, автор издания «Танки ленд-лиза в бою», с 1942 по 1945 годы в Советский Союз поступили 35 тысяч мотоциклов 5 марок: английские «Велосетт», «Матчлесс», ВСА и американские «Индиан» и «Харлей-Дэвидсон». Примечательно, что последние две позиции составляли большинство: «Индиан» — 6 759 штук, а «Харлей-Дэвидсон» — 21 572. А вот Геннадий Черненко в своей книге «Мотоциклы» пишет о том, что в годы войны одних только «Харлей-Дэвидсон» в СССР было отправлено не менее 50 тысяч.

Как бы то ни было, по словам того же Барятинского, в СССР поступали исключительно мотоциклы-одиночки, то есть без колясок. Поэтому по заданию Главного бронетанкового управления были изготовлены узлы для крепления к импортным мотоциклам коляски от отечественного мотоцикла М-72, который являлся копией немецкого BMW R71 и выпускался серийно с 1941 года. Сборкой зарубежной техники, равно как и оснащением ее колясками, занимались Московский и Серпуховской заводы и ремзавод No 20. К началу мая 1945 года колясками были оборудованы 11 642 мотоцикла «Индиан» и «Харлей-Дэвидсон».

Милиционеры на «Харлеях»

По оценке личного состава самыми надежными считались мотоциклы «Харлей-Дэвидсон», которые могли использовать советское горючее. Однако мотоцикл имел низкую посадку, да и его проходимость оставляла желать лучшего. Тем не менее около 5 тысяч двухколесных машин, поступивших по ленд-лизу, достались НКВД и милиции. Как пишет Владимир Зубков в своей книге «Московская милиция: к 200-летию МВД России», в годы Великой Отечественной войны, а именно с 1944 года сотрудники моторизованного отряда патрулировали столицу именно на мотоциклах «Харлей-Дэвидсон». А Андрей Кузьмичев, автор книги «Фанаты бизнеса. Истории о тех, кто строит наше будущее», утверждает, что московская милиция пользовалась американскими мотоциклами, полученными по ленд-лизу и после войны.

В сборнике «Наука и общество», где кроме интервью и публичных выступлений академика Жореса Алферова приведены и его воспоминания, есть такие строки: «Милиция ездила на американских мотоциклах «Харлей-Дэвидсон», вызывавших восторг у молодежи». Так Алферов описывает Москву в день легендарного Парада Победы. По данным Владимира Зубкова, патрульных пересадили на отечественные «Победы» только через 8 лет, а в 1965 году их начали снабжать «Волгами». Но и мотоциклы никто не отменял. Милиционеры использовали в своей работе мотоциклы М-72, ИЖ-49 и многие другие модели. Мотоциклы, служившие охране порядка, окрашивались в определенные цвета и оснащались соответствующим оборудованием: рациями, мигалками, сиренами.