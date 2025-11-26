Зачем Хрущев хотел отменить погоны в Советской армии

Среди многих эксцентричных инициатив Никиты Хрущева — от кукурузной эпопеи до знаменитого «ботинка» в ООН — была одна, почти забытая, но весьма показательная: попытка отменить погоны в Советской Армии. Этот замысел, который мог бы кардинально изменить облик вооруженных сил, так и не был реализован. Что же стояло за этим странным желанием генсека?

Отмена и возвращение

Чтобы понять логику Хрущева, нужно вернуться в 1917 год. После революции погоны были отменены как символ «старого режима». Вместо офицерских званий ввели звания командиров — комбригов, комдивов, командармов. Интересно, что начало этому процессу положило еще Временное правительство своим знаменитым «Приказом №1», который фактически упразднил единоначалие в армии.

Погоны вернулись в Красную Армию лишь в 1943 году, в разгар войны, после победы под Сталинградом. Это решение Сталина было глубоко символичным — оно восстанавливало связь с дореволюционными военными традициями и подчеркивало растущую роль командного состава. Хотя некоторые ветераны Гражданской войны, помнившие ненависть к «золотопогонникам», встретили реформу без энтузиазма.

Нереализованная идея

Вся деятельность Хрущева с момента знаменитого XX съезда была направлена на десталинизацию страны и возвращение к единственно верной ленинской платформе. И не последнее место в этой десталинизации занимала необходимость придать Советской армии ее исконные «рабоче-крестьянские» черты – значит, погоны прочь.

Чтобы лучше понимать мотивы Никиты Сергеевича в его стремлении вернуть армии ее досталинский вид, нужно вспомнить и о том, что сам он был призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию в 1918 году и служил политруком одного из подразделений 9-й армии Южного фронта. Боевой путь 9-й армии был довольно драматичным. После тяжелых сражений на Дону ее отступавшие части влились в отряд Климента Ворошилова, который привел их под Царицын, чьей обороной командовал сам Сталин. Хрущев, хоть и не был, видимо, в качестве политрука непосредственным участником боевых действий, все же видел и накал идеологической, классовой борьбы с белогвардейцами, и героику РККА, которая прекрасно обходилась без погон.

И, наконец, еще одно немаловажное обстоятельство. В молодости Хрущев, по его собственному признанию, был убежденным троцкистом – сторонником мировой пролетарской революции, противником политики НЭПа и имперских амбиций Сталина. Разумеется, впоследствии Никите Сергеевичу пришлось отказаться от идеалов юности и весьма успешно встроиться в систему, созданную Сталиным. Однако, придя к власти, он не мог не постараться вытравить из армии все, что напоминало о деятельности Сталина, и хотя бы внешне сделать ее похожей на РККА его молодости, которую когда-то создал Троцкий.

Впрочем, начал Хрущев с погон гражданских ведомств. В начале 50-х годов он отменил погоны железнодорожников, затем – дипломатов. В ноябре 1962-говышло постановление Совета министров СССР №1054-448 «Об унификации военной формы одежды». Погоны предписывалось отменить, а вместо них ввести петлицы. Они должны были представлять собой ромбики на воротнике. Планировалось также отменить воинские звания «лейтенант», а звездочки сделать одинаковыми как для младших, так и для старших офицеров.

Военным эти нововведения не очень пришлись по вкусу, и в армии принялись всячески затягивать воплощение в жизнь этого замысла. В 1964 году Хрущев был снят с должности, и идея отказаться от погон так и осталась нереализованной.