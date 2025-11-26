Гибель Юрия Гагарина: почему до сих ее не могут объяснить

27 марта 1968 года авиакатастрофа самолета МиГ-15 унесла жизнь первого космонавта Земли Юрия Гагарина и летчика-испытателя Владимира Серегина. Официальная версия — «резкий маневр и срыв в штопор» — никого не убедила. Спустя десятилетия расследование остается закрытым, а историки и специалисты выдвигают новые гипотезы.

Почему не катапультировались?

По одной из теорий, причиной трагедии могло стать здоровье Владимира Серегина. Космонавт Виталий Жолобов свидетельствовал, что перед вылетом Серегин нервно разговаривал по телефону с начальством. Николай Кузнецов, возглавлявший Центр подготовки космонавтов, предположил: 48-летний летчик, имевший проблемы с сердцем, мог потерять сознание во время полета и своим телом заблокировать органы управления.

Осознавший серьёзность ситуации Гагарин запросил у диспетчеров возвращение на базу, пытаясь всеми способами избежать катастрофы. Но весь драматизм ситуации заключался в том, что Юрий сидел в передней кабине, а при спаренном полёте преимущественное право управления имеет тот, кто находится в задней, инструкторской кабине.

Все попытки Гагарина выправить ситуацию были тщетны, более того, он даже не стал катапультироваться. По мнению Виталия Жолобова, Юрий не дёрнул красный рычаг выброса из солидарности с товарищем, а доктор технических наук Сергей Белоцерковский и лётчик Илья Качоровский указывали на особенности конструкции самолёта МиГ-15, в котором первым должен катапультироваться инструктор. Поскольку Серёгин находился без сознания, Гагарин стал заложником рокового стечения обстоятельств.

Почему был открыт кран вентиляции?

Под иным углом на трагедию взглянул сотрудник НИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники Игорь Кузнецов, который заострил внимание на отрицательных показаниях измерителя перепада давлений потерпевшего крушение МиГ-15. Проанализировав этот факт, он пришёл к выводу, что летательный аппарат пикировал с разгерметизированной кабиной, в которой резко возросло давление.

Осознав проблему, пилоты приняли решение об экстренной посадке, для этого они снизили обороты и совершили правый переворот, после чего вошли в пике, в котором их организмы подверглись аэродинамическому удару, повлёкшему моментальную смерть экипажа.

Правомерность предположения о том, что пилоты погибли еще в воздухе, по мнению Игоря Кузнецова, подтверждается выводами медицинской комиссии, не обнаружившей в останках погибших «гормона страха».

То, что руль самолёта при крушении находился в положении кабрирования, иными словами набора высоты, он объяснил тем, что при падении самолёт столкнулся с деревьями. В результате этого ноги лётчиков сильнее надавили на педали, а рулевая тяга по инерции ушла вперёд, создав эффект того, что пилоты до конца боролись за жизнь. Согласно данным Игоря Кузнецова, причиной разгерметизации Миг-15 стал не закрытый до упора кран вентиляции, за состоянием которого обязан был следить Гагарин.

Был ли исправен двигатель?

Версию о неисправности двигателя самолёта выдвинул авиационный конструктор Валентин Козырев, ссылавшийся на показания свидетельницы, видевшей момент падения, но не слышавшей никаких звуков.

По его соображениям «сердце механической птицы» скорее всего, заглохло на высоте 1280 метров, в том самый момент, когда летательный аппарат оказался в густом дождевом облаке.

Начавший проходить через двигатель холодный воздух, остудил его температуру до отметки ниже 220 С, когда происходит возгорание керосина. Переохлаждённый водяной пар и снежные хлопья, понизили температуру в камере сгорания, а лётчики-испытатели, добавив газу, перевели мотор на взлётный режим. Возникшие в тот момент в камере сгорания автоколебания, привели к тому, что обогащённая кристалликами льда топливно-воздушная смесь принялась пульсировать, сорвав факел горелок и заглушив двигатель.

Попытке пилотов завести мотор мешала высокая плотность воздуха, излишняя скорость полёта и быстрые обороты вращающейся холодной турбины.

Кто пролетал рядом с МиГ-15?

На пресс-конференции, собранной по поводу очередной годовщины со дня трагической смерти Гагарина член первого отряда космонавтов Алексей Леонов озвучил версию, которую 1985 году выдвинул генерал-лейтенант авиации Сергей Белоцерковский.

По его убеждению самолёт Гагарина и Серёгина попал в полосу воздушного вихревого течения образовавшегося от пролёта другого самолёта в зоне их пилотирования. Именно спутная струя послужила причиной сваливания МиГ-15 в штопор, и если бы экипажу была передана верная метеосводка, о том, что нижняя граница облаков находится не на 900-х метрах, а несколько ближе к земле, то они вероятно смогли бы исправить ситуацию.

Ссылаясь на секретные материалы комиссии по расследованию крушения, Алексей Леонов рассказал журналистам, что роковое сближение с МиГ-15 на расстояние равное 10–15 метрам допустил сверхзвуковой перехватчик Су-15, вылетевший с аэродрома «Жуковский». Не называя имени нарушившего лётный режим пилота, Леонов выразил уверенность, что именно этот запрещённый манёвр перевернул самолёт Гагарина, вогнав его в пагубный штопор.

Было ли столкновение с зондом?

В ходе исследования места падения МиГ-15 экспертами были обнаружены останки не только его фюзеляжа, но и большое число осколков радиопилотов и радиозондов.

По стечению обстоятельств приблизительно в то же время, когда Гагарин-Серёгин взлетали с аэродрома «Чкаловский», Физический институт АН СССР запустил в воздух радиозонд, который на высоте 3000 метров оказался в области их испытательного полёта.

Теоретически этот аппарат мог оказать влияние на поведение самолёта под управлением первого космонавта мира. Не акцентируя внимание на этой версии, члены комиссии, тем не менее, оставили запись, о возможном столкновении воздушного судна с зондом, повредившим 60% остекления кабины пилотов.

Народные версии

Народ, словно неудовлетворённый количеством неофициальных вариантов гибели Гагарина, выдвигал свои экстравагантные версии. Согласно одной из них первый космонавт погиб несколькими днями раньше, при совершении засекреченного полёта на Луну, а падение МиГ-15 было всего лишь фальсификацией.

По другой версии руководство СССР завидовало бешеной популярности Гагарина, а потому спецслужбам было дано задание имитировать авиакатастрофу, а Юрия отправить в психбольницу, предварительно сделав ему пластическую операцию.

Самое же необычное объяснение дала провидица Ванга, утверждавшая, что Гагарин не погиб, а был похищен инопланетянами.