Химоружие: от Античности до наших дней

Если кто-то думает, что химическое оружие придумали недавно и впервые применили лишь во время Первой мировой войны, то окажется совершенно неправ. Немцам удалось сделать химоружие ужасающе эффективным, но оригинальными в этой идее они не были.

© ГлагоL

Считается, что вначале тут отличились древние китайцы. В их хрониках указано, что еще в IV веке до нашей эры при осаде крепостей нагнетали газ из горчицы и полыни. Позже стали применять бомбы, начиненные серой. При их разрыве образовывался газ, который вызывал кровотечение, поражал кожу и мог привести к гибели.

В Средние века бомбы стали делать из картона – так что бумагу китайцы не только для умилительных фонариков использовали. Поменялась и «начинка». Теперь это была смесь из мышьяка и масла тунгового дерева, а дым давали стручки мыльного дерева. Образовывавшийся газ имел эффект слезоточивого.

В более близких к нам странах тоже не сидели сложа руки. Основным соперником Римской империи на Востоке была Парфия. Это не что иное как Персия. И между двумя державами шли постоянные войны, причем римляне очень часто терпели поражение.

Так во II веке уже нашего времени при осаде крепости Дура-Европос в Сирии римляне начали рыть подкоп. Персы это дело обнаружили и пустили туда ядовитый газ на основе горения серы и смолы.

Это событие впоследствии подтвердили археологи, когда при раскопках обнаружили тоннель и 20 погибших в нем легионеров. Анализ показал, что причиной смерти стало химическое отравление.

© Артиллерия Ивана Грозного

На Руси тоже знали, что такое химоружие. Известно, что нечто такое было у артиллеристов Ивана Грозного. Какими были состав и эффект от применения химснарядов неведомо, в документах они значатся как «вонючие» ядра. Спустя век в перечне арсенала в Киеве в 1674 году историки находят «огненные ядра душистые». Очень поэтичное название для химоружия, хоть сейчас в витрину парфюмерного магазина выставляй.

Но мысль использовать химию как оружие массового поражения в новое время пришла в голову англичанам. Именно они, а не немцы стали думать в этом направлении. И впервые попытались применить в России во время Крымской войны.

Причем именно против мирного населения во время обстрела Одессы в апреле 1854 года. Там не было войск и значительных береговых укреплений, и даже батареи вновь создавали в спешном порядке из чего попало. Это был гражданский порт. И вот после обстрела были обнаружены две «вонючие бомбы».

Их перевезли в Севастополь, чтобы показать военным. Когда начали вскрывать в присутствии адмирала Корнилова, то пошла нестерпимая вонь. Адмиралу сделалось дурно. Втулки срочно вернули на место.

В самой Одессе одну такую бомбу тоже попытались открыть и канонир, делавший это, лишился чувств, его одолевала рвота, несколько дней «был болен». Описание этого эпизода с химической бомбой англичан обнаружил Александр Широкорад в севастопольском дневнике контр-адмирала Михаила Рейнеке, друга Нахимова, фрагмент из которого опубликовал в 2013 году в «Военном обозрении».

Также известно, что англичане в период Крымской войны, и потом, активно искали способ провести химическую атаку. Так химик и предприниматель Макинтош предложил применить в Севастополе корабли, оснащенные изобретенным им прибором по распылению некоего вещества, которое бы воспламенялось при взаимодействии с кислородом. Но это был не огнемет. Основным поражающим элементом предполагался ядовитый, «густой, черный и удушливый» дым.

Английское военное ведомство провело испытания устройства Макинтоша и выдало ему патент на изобретение. Однако применять под Севастополем не стало. Также лорд Дэндональд разработал план химического удушения запустив в город облако серы с горы. Но правительство посчитало, что этот метод уж слишком бесчеловечный.

В реальности специалисты полагают, что британцы не стали использовать потому, что никак не могли решить задачу эффективности химвеществ. Эта проблема стояла и перед другими державами.

В России после Крымской войны тоже пытались создать боевой газ – раз противник начал применять, то необходимо было дать ответ. Но ничего не получилось. Когда при испытаниях распылили его в замкнутом помещении с десятком кошек, то они попадали в обморок, прочихались, промяукались, но все выжили. На этом эксперименты прекратили.

А вот немцы проблему решили. Сделал это химик Фриц Габер (Хабер). Он считается первым ученым, который стал работать исключительно на «оборонку». Габер заметил, что хлор, как плотный газ, стелется по земле. При этом он вызывает удушье, отек слизистых и смерть. Было у него и еще одно достоинство – очень дешевый, поскольку получался как побочный продукт в химической промышленности.

И вот 22 апреля 1915 года в боях на реке Ипр впервые был применен отравляющий газ. Вначале его использовали в баллонах, а потом и в артиллерийских снарядах. При первой атаке немцы использовали тысячи баллонов. Один из самых смертоносных газов потом назовут «иприт».

У газа была одна особенность – его применение зависело от направления ветра. Использовать можно было только когда он дует в сторону противника и всегда есть риск, что может подуть и в «свою» сторону.

Удивительно, но тогда такое использование химического оружия никто не посчитал военным преступлением. Более того, все страны пытались изобрести что-то свое и, желательно, посмертоноснее. Французы еще до атаки немцев на Ипре вовсю применяли слезоточивый газ.

И только практика показала, насколько отравляющие вещества опасное и неизбирательное оружие с долгосрочными последствиями. По итогам Первой мировой войны стало понятно, что с химоружием надо что-то делать. В результате в апреле 1925 года был подписан Женевский протокол о его запрете. В настоящее время действует Женевская Конвенция, принятая в 1992 году.

И все же, соблазн применить химическое оружие возникает постоянно. Особенно, если какая-то из сторон конфликта проигрывает. Периодически приходят сообщения, что химоружие втихаря было где-то применено. А значит опасность по сию пору сохраняется, во многих армиях есть целые арсеналы химоружия.