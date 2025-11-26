Как «дядя Вася» наводил порядок в первом дисбате Красной Армии

Образ генерала Маргелова, чье имя неразрывно связано с воздушно-десантными войсками, известен всем. Но немногие знают, что за год до Великой Отечественной войны «дядя Васе» довелось столкнуться с одним из самых сложных вызовов в своей карьере — возглавить 15-й отдельный дисциплинарный батальон.

В октябре 1940 года майор Маргелов был назначен командиром первой в СССР воинской части, созданной специально для военнослужащих, осужденных трибуналом. То, что он увидел, прибыв в часть, сложно было назвать армией. В батальоне царила полная анархия, а негласную власть захватили уголовники.

Маргелов действовал быстро и жёстко. Как пишет биограф Олег Смыслов, первым делом командир лично «разобрался» с главным смутьяном, восстановив свой авторитет прямым силовым воздействием. Выстроив личный состав, он заявил: единственный путь искупить вину — кровью, а если потребуется, то и жизнью. Любой бунт будет подавлен без пощады.

Педагогика Макаренко

Понимая, что одной силой проблему не решить, Маргелов взялся за изучение трудов Антона Макаренко, знаменитого советского педагога, занимавшегося перевоспитанием трудных подростков. Теория подкреплялась суровой практикой.

Он беспощадно карал за произвол. Когда до него дошли сведения, что политруки Корниенко и Ромашко избили рядового и ради устрашения стреляли в воздух, Маргелов добился их исключения из партии и снятия с должностей.

«Армия должна воспитывать в духе сознательности, а не на мордобитии», — заявил он на заседании комиссии.

Однако Маргелов был справедлив и умел не только карать, но и миловать. В то время командир мог сам принимать решения, касавшиеся зачисления в списки постоянного состава тех военнослужащих, которые искупили свою вину. Так, в одном из приказов «отца ВДВ» значилось, что солдаты, отбывшие треть назначенного срока и показавшие высокий уровень дисциплины (в том числе и трудовой) могут считаться исправившимися.

Начало Великой Отечественной войны

Василий Маргелов быстро привел в порядок дела в дисциплинарном батальоне. В частности, договорился с ближайшими колхозами о продовольственном снабжении, а также устроил купальню. Труды «дяди Васи» не прошли даром. Как утверждает Александр Маргелов на страницах своей книги «Десантник № 1. Генерал армии Маргелов», бойцы дисбата при новом командире воспрянули духом, потому как он не считал их изгоями.

Однако тут грянула Великая Отечественная война. С ее началом Маргелов со своими солдатами не расстался. Как указано в «Гордости советской Беларуси», вскоре после объявления о нападении Германии Маргелов был назначен командиром 3-го стрелкового полка 1-й мотострелковой дивизии. Примечательно, что основной контингент данного полка составили военнослужащие 15-го отдельного дисциплинарного батальона. Врозможно, впоследствии кто-то из них закрыл Василия Филипповича своим телом во время артиллерийского обстрела.