В каком советском городе жил в детстве будущий президент США

Эпоха Ричарда Никсона в Белом доме осталась в памяти американцев не только мрачной тенью Уотергейта, но и неожиданной «разрядкой» в отношениях с Советским Союзом. Однако за официальной дипломатией скрывается личная, почти детективная история, связывающая 37-го президента США с маленьким уральским городком.

Неожиданный визит

В 1959 году, находясь с официальным визитом в СССР в статусе вице-президента, Ричард Никсон совершил поступок, приведший в замешательство его свиту. Он настоял на поездке в глубинку — закрытый городок Дегтярск, затерянный на Урале в 34 километрах от Свердловска. Именно здесь, спустившись на 250 метров в шахту «Капитальная-2», он, по собственному признанию, в тяжелой рабочей робе и каске обсуждал с советскими шахтерами проблемы контроля над ядерными вооружениями. Но что привело высокопоставленного американского гостя в это захолустье?

Уральская легенда

Согласно местному преданию, ответ кроется в биографии самого Никсона. В 1920-е годы Дегтярск, выросший вокруг крупнейшего в мире месторождения медного колчедана, был центром притяжения иностранных инвесторов. Разработкой недр здесь занималась британская компания «Lena Goldfields».

По мнению местных краеведов, в качестве сотрудников Lena Goldfields в Дегтярск наезжали в командировки Фрэнсис Никсон из Калифорнии и его жена. С собой они брали сына Ричарда – будущего президента США, которому в 1925 году исполнилось 12 лет. Маленький Никсон жил на Урале не больше пары месяцев, но это, по-видимому, запомнилось ему на всю жизнь.

Возвращение на Урал

В 1959 году, совершая 11-дневный визит в СССР в качестве вице-президента США, Ричард Никсон неожиданно приехал в захолустный Дегтярск, где спустился в шахту «Капитальная No2».

«Когда после обеда мы добрались до Дегтярского медного рудника, я обнаружил себя одетым в тяжелую рабочую одежду и шахтерскую каску с лампой, в 800 футах под землёй в шахте, разговаривающим с двумя шахтёрами о проблемах контроля за атомными испытаниями», — так описывал это событие Никсон (цитируется по книге речей и статей политика «Проблемы, с которыми мы сталкиваемся»).

История сохранила имя собеседника Никсона – им был бригадир проходчиков Гарайша Абубакиров, будущий Герой социалистического труда. Но о самом интересном Никсон в своей статье умолчал. Сотрудники дегтярского музея Дворца культуры рассказывают уникальные подробности бесед Никсона с местными жителями. Высокопоставленный американец вспоминал, как в 20-х годах играл в Дегтярске в футбол и гонял кошек с местной детворой. Помнил он и название горы Лабаз-камень.

Но Урал по каким-то причинам привлекал не только Никсона, но и американских военных. Всего через год после визита вице-президента в небе над Дегтярском развернулась операция по перехвату американского самолёта-шпиона, которым управлял пилот Пауэрс. Возможно, из-за этого инцидента Никсон во время второй поездки в СССР в 1972 году не заехал в Дегтярск, ограничившись визитом в Свердловск.

Правда или миф?

Вышеизложенная версия существует на правах «исторического апокрифа». Она популярна на страницах уральских СМИ, встречается и в научных публикациях, в частности, в журнале «Молодёжь и наука». Но об «уральском детстве» Никсона не упоминают крупные англоязычные издания, которые, казалось бы, давно перечислили все мыслимые и немыслимые грехи «чудовища из Белого Дома». Согласно официальной биографии отца президента, Фрэнсиса Никсона, в 1920-х годах он работал на собственной автозаправке с бакалейным магазином. Ни о каком сотрудничестве с Lena Goldfields не упоминается. Кроме того, согласно хроникам газеты New York Times, это была вовсе не американская, а британская компания. Интерес же Никсона к Дегтярскому руднику можно объяснить тем, что это было передовое советское предприятие.

Между тем, нельзя не отметить нервозности российских властей в ситуациях, когда всплывает тема визита Никсона на Урал. 13 июля 2019 года полиция задержала в Дегтярске бывшего председателя «Объединения украинцев России» Петра Кикилыка, который пытался повесить на рудоуправление табличку в память о визите президента США, но не согласовал это с администрацией. Как объяснил Кикилык, он хотел помочь привлечению в Дегтярск американских туристов.