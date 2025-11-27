Битва на Березине: главный позор Наполеона

Во Франции есть выражение «C’est la Bérézina». Оно означает не просто неудачу, а полный провал, катастрофу. И корни этой идиомы уходят в трагические для наполеоновской армии события ноября 1812 года на берегах русской реки.

© Петер фон Гесс "Переправа через Березину"

«Щука и кот»

Центральной фигурой в драме на Березине стал адмирал П. В. Чичагов, командовавший Дунайской армией. Именно его войскам отводилась ключевая роль в окружении Наполеона. Однако серия просчетов позволила французскому императору выскользнуть из ловушки. Чичагов стал идеальным «козлом отпущения»: в отличие от обладавших прочным положением при дворе Кутузова и Витгенштейна, он оказался мишенью для критики. Ему посвятили едкую басню «Щука и кот» (намекая на то, что моряку не место в сухопутном деле), его имя вычеркивали из хвалебных од. Не осталась в стороне и светская молва: супруга Кутузова язвительно заметила: «Витгенштейн спас Петербург, мой муж — Россию, а Чичагов — Наполеона».

Однако справедливости ради стоит отметить: несмотря на ошибки, именно солдаты Чичагова вынесли на себе основную тяжесть боев и нанесли противнику наибольший урон.

«Золотой мост» Кутузова

Действия главнокомандующего М. И. Кутузова также вызывают споры. Основные силы его армии бездействовали в 130 км от места битвы. Эта тактика была сродни его поведению под Вязьмой и Красным. Объяснить это лишь желанием сберечь солдат сложно — армия несла сравнимые с противником потери от морозов и лишений.

Ряд историков полагает, что Кутузов строил Наполеону «золотой мост» из России, руководствуясь не военной, а политической логикой. Он считал, что полный плен или гибель Наполеона нарушат баланс сил в Европе и будут на руку Англии и Австрии. Полководец предпочел выдворить «корсиканское чудовище» прочь, но сделать это так, чтобы от его «Великой Армии» почти ничего не осталось.

Гвардия Наполеона

Сражение на Березине стало одним из двух боевых столкновений (первым был бой под Красным), в котором непосредственное участие приняла гвардия Наполеона. В ходе всей Отечественной войны гвардия служила личной охраной императора, в то же время представляя внушительный резерв и фактор сдерживания для русского командования. А вот как военная сила большой роли в кампании не сыграла. Так, в боях на Березине 28 ноября 1812 г. гвардия обеспечила относительную устойчивость французских позиций и дала возможность Наполеону выиграть время для переправы части своих войск. Надо отметить, что несмотря на катастрофические в целом результаты сражения Наполеону удалось сохранить и вывести с Березины значительную часть гвардии ( например, из 1800 уцелевших кавалеристов — 1200 принадлежали к гвардии), которая послужила основой для восстановления армии в кампании 1813-1814 гг.

Сокровища Наполеона

Как известно, армия Наполеона покидала Москву отнюдь не с пустыми руками. Войска сопровождал огромный обоз с награбленными сокровищами и ценными вещами, помимо этого значительная часть ценностей, прежде всего золота была на руках у состава императорской армии. Дальнейшая судьба этих сокровищ весьма туманна. Существует версия о том, что значительная часть из них была спрятана отступающей армией противника в Семлевском озере — еще на пути к Смоленску. Однако, проводившиеся в советское время экспедиции никаких подтверждений этому не нашли. Есть упоминание о том, что значительные ценности были утрачены французами на Березине. Но опять же поиски, которые ведутся начиная с 1812г . и до наших дней результатов не дают. Таким образом, ценности похищенные французами в Москве до сих пор составляют одну из загадок Отечественной войны 1812 г. и событий на Березине в частности.

Природный фактор

Одним из факторов, сыгравших роковую роль в судьбе Наполеоновской армии нередко называют аномально холодную зиму 1812 г. Первый мороз ударил только 6 ноября, на пути противника к Смоленску но сразу в минус 18. Тем не менее, на преградившей французской армии путь Березине прочного льда еще не было и требовалось сооружение достаточно длинного моста через широкий заболоченный берег и русло реки. По иронии судьбы, буквально через пару дней после переправы через Березину на реке установился лед, способный выдержать переправу пехоты.

И уже после катастрофы на Березине французская армия понесла самые страшные потери от холода. 5 декабря в Сморгони было -25 градусов, 7 декабря в Ошмянах — 27, 10 декабря в Вильно — 28. Так, на подходе к Вильно за одну ночь погибла целая бригада неополитанцев. С погодным фактором совпало еще то обстоятельство, что противник вынужден был отступать не на Минск и Брест, занятые уже русскими войсками, а гораздо севернее, где на на пути от Березины к Вильно у наполеоновской армии не было надежных баз, способных хоть как то поддержать действия истощенных войск.

Оценки

Сражение на Березине одно из событий Отечественной войны 1812 г. , получивших весьма противоречивую и даже полярную оценку. На одном полюсе, Жозеф де Местр, назвавший сражение « всего лишь несколькими громкими ударами по хвосту тигра». На другом историки, сравнивавшие Березину с Каннами и оценивавшие это сражение как блестящий успех русской армии. Ни та, ни другая точка зрения, видимо, не соответствует действительности. Потери французов на Березине были огромными — не менее 25 тыс. убитыми и сдавшимися в плен. А число жертв со стороны многочисленных гражданских лиц, сопровождавших армию не поддается учету. Наполеоновская армия потеряла все обозы, 22 орудия и четыре знамени. С другой стороны, и русская армия не достигла намеченной Кутузовым цели — окружения и полного уничтожения и пленения армии противника. Наполеону все же удалось вывести наиболее боеспособные части, хотя война была стратегически проиграна гораздо раньше, а катастрофа на Березине стала ее закономерным результатом.