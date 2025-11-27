Четвертый кремль: какой была Москва прежде, чем стать белокаменной

Московский кремль – один из символов России, он узнаваем во всем мире. Гордость россиян вызывает заслуженно. И потому, что одна из самых красивых крепостей, и потому, что Москва чуть ли не единственная мировая столица, которая сумела сохранить древние стены и башни. Но нынешний кремль лишь четвертый с момента основания города, раньше были и другие. Так 25 ноября 1339 года Иваном Калитой был заложен дубовый кремль Москвы.

В древности на месте города были глухие леса с множеством речек, самые большие из которых Москва-река, Пресня, Неглинная, Яуза. Но люди здесь селились охотно, по данным историков к XII веку это были, в основном, славяне-вятичи. Так что вокруг нынешнего центра Москвы было много укрепленных деревень – городищ.

Годом основания города считается 1147, когда впервые был упомянут в Лаврентьевской летописи. Там рассказывается как Юрий Долгорукий позвал своего родственника князя Черниговского Святослава Ольговича «в Москов» на встречу.

Понятно, что к тому моменту это было уже серьезное поселение, поскольку «учинен был обед силен», а закатить такой пир, чтобы он еще и в летописи попал можно только в крупном хозяйстве.

Также ясно, что встреча и последующий «обед силен» проходили не в чистом поле, а в некоем защищенном от внезапных атак недругов месте. Значит какие-то оборонительные сооружения были. И действительно, в Москве уже были ров, вал и некий частокол по его вершине. Это был уже значительный, подчеркнем, ремесленный поселок.

Так почему же мы говорим, что Москву основал Юрий Долгорукий, если и до него она существовала? А потому, что именно он первым распорядился не просто укрепить поселение, а возвести здесь крепость – кремль.

© В. Верещагин "Юрий Долгорукий"

В 1156 году по его указу Андрей Боголюбский в устье Неглинной возводит крепость. Она еще не называется кремлем, похожее название «кремник» закрепится лишь через два века, в 1331 году. А пока это сторожевое оборонительное сооружение, которое охраняло границы – таких крепостей во Владимирской земле будет возведено несколько.

Но Москва имеет явное стратегическое значение — тут сходятся различные дороги. В Ростов на север, во Владимир на восток, в Чернигов на юго-запад, Смоленск на запад, в Новгород Великий. Причем были как сухопутные дороги, так и водные пути, что немаловажно. Через Москву-реку, Оку и Волгу шли они на Восток, а через Новгород Великий – в Европу.

Деревянная крепость построенная Боголюбским просуществовала недолго – в 1177 году его сжигает рязанский князь Глеб. Но великий князь Всеволод Большое Гнездо очень быстро восстанавливает.

Его наследники все больше ценят Москву, так Владимир Всеволодович уже предпочитает большую часть времени проводить здесь, а не в родовом Юрьеве Польском. То есть уже задолго до князя Даниила она начинает выполнять столичные функции, резиденции правителей.

Крепость Боголюбского была уже более мощной, хотя по-прежнему деревянной и небольшой – около 510 метров. Ее уже не смогли взять тверские войска и дважды вынуждены были снимать осаду в 1305 и 1307 годах. Татаро-монголы были вынуждены применять осадные орудия и это тоже говорит о серьезности оборонительных стен.

Значительно кремник пострадал не от рук врагов, а от пожара 1331 года. Но тогда стены лишь починили, и саму крепость кардинально не меняли. А вот пожар 1337 года уничтожил их полностью.

Москва горела всю свою историю, пока была деревянной. А тот пожар 1337 года вообще был страшным – он уничтожил весь город. Достаточно сказать, что одних только церквей погибло 18. Сгорел и весь кремль.

И вот спустя два года князь Иван Калита начинает строительство новой крепости. На этот раз она совершенно, принципиально, другая, хоть и по-прежнему деревянная. Начало строительства мы знаем с точностью до одного дня – 25 ноября 1339 года в Москве начали возводить дубовый кремль. «Того же лета заложен град Москва дубов», читаем мы в XVIII томе Полного собрания русских летописей. А завершили строительство уже «в великое говение», которое пришлось на 31 марта 1340 года. То есть за одну зиму возвели.

© А. Васнецов. «Московский Кремль при Иване Калите»

Традиционные стены делали в виде срубов, а затем наполняли их камнями и землей. Калита же распорядился сделать кремль из дубовых бревен. Но каких! Они были гигантскими – аршин в обхвате. То есть не менее 70 см толщины.

А вот как именно были они сложены до конца не ясно. Известно описание, что бревна лежали «одно на другом» стеною. Но вряд ли это был обычный сруб, там явно должно было быть некое особое крепление. Вот этого пока не знаем, найденный фрагмент кремля Калиты, который можно увидеть в Государственном историческом музее, вероятно, принадлежал какой-то из башен и сложен иначе.

Историки этот дубовый «забор» времен Ивана Калиты окрестили «циклопической рубкой». И он оказался на удивление стойким. Во всяком случае очередной страшный пожар 1343 года, когда сгорело уже 28 храмов, стены не повредил.

Выдержали они и военные действия. Наверное, могли простоять достаточно долго, но в 1367 году Дмитрий Донской решил, что столице нарождающегося государства нужен каменный кремль. Так Москва стала Белокаменной. Но дубовые ее стены надолго оставались в народной памяти.