6000-летние наскальные рисунки из Техаса рассказали об индейских мифах

Новое исследование показало, что коренные жители юго-западного Техаса и северной Мексики в течение более чем 4000 лет создавали сложные наскальные росписи, передающие их представления о мире. Используя инновационные методы датирования, ученые установили, что традиция стиля реки Пекос возникла около 6000 лет назад и продолжалась до времени в 1400–1000 лет назад — примерно 175 поколений. Работа опубликована в Science Advances, сообщает Live Science.

Этот стиль, характерный для Нижних земель каньона Пекос, отличается удивительным постоянством образов и техники. Исследователи считают, что росписи отражают видение космоса их создателей — комплексное представление о происхождении мира, устройстве Вселенной и ритуально-мифологических связях.

«Мы были поражены тем, что фрески создавались более 4000 лет и сохраняли единообразие техники. Каньоны — древняя библиотека, написанной сотнями поколений художников», — отмечает соавтор исследования Кэролин Бойд из Техасского государственного университета.

На известняковых стенах сохранились многоцветные композиции с изображениями людей, животных и абстрактных символов. Это визуальные повествования, связывающие мифологию и ритуалы охотников-собирателей, создавших их. Некоторые фрески достигают 30 метров в длину и содержат сотни детализированных фигур.

Личности художников неизвестны, однако исследователи отмечают их высокий уровень мастерства и развитую иконографическую систему. Датирование таких объектов крайне сложно, но в исследовании применили два независимых радиоуглеродных метода, проверенных на 12 ключевых площадках. Это позволило подтвердить возраст традиции и установить ее длительность.

Ученые также изучили композицию и технику нанесения красок. Оказалось, что художники тысячелетиями следовали одним и тем же техническим правилам, включая жесткую последовательность наложения цветов. Это указывает на устойчивость мировоззрения, сохранявшегося несмотря на изменения климата и технологий.

По мнению авторов, там изображены мифы о сотворении мира, представление о цикличности времени и сложные календарные системы. Многие элементы находят параллели в более поздних мезоамериканских культурах, включая ацтеков, а также среди современных коренных общин, например уичолей в Мексике.