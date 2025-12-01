«Недалеко» или «не далеко»: как правильно писать?

Написание «не» с прилагательными и наречиями вызывает сложности у многих людей, потому что может быть как слитным, так и раздельным. Некоторые слова в зависимости от контекста употребляются и так, и так. Например, слово «(не)далеко». «Лента.ру» рассказывает, как правильно писать это слово.

Значение слова «(не)далеко»

Слово «далеко» является наречием с лексическим значением «вдали, на большом расстоянии». При употреблении с «не» оно меняет значение на противоположное: «(не)далеко» — достаточно близко, на небольшом расстоянии.

Как правильно пишется слово «(не)далеко»

«(Не)далеко» можно писать как слитно, так и раздельно. Выбрать верный вариант поможет контекст, в котором слово употребляется в конкретном предложении, рассказала «Ленте.ру» учитель русского языка и литературы, старший эксперт ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку Майя Дорофеева.

«Написание "(не)"далеко зависит от того, есть ли причина писать раздельно. Нужно проверить предложение и тогда делать выбор», — пояснила эксперт.

Когда «не далеко» пишется раздельно

Слова-подсказки

«"Не далеко" следует писать раздельно, если перед ним есть слова-подсказки. Например, "вовсе", "ничуть" и другие», — отметила Майя Дорофеева.

Какие слова помогают понять, что слово пишется раздельно:

вовсе; ничуть; нисколько; отнюдь.

Примеры:

Ближайшая станция метро находится отнюдь не далеко. Наш дом вовсе не далеко, буквально за углом. Это озеро расположено ничуть не далеко от нашего санатория. Бежать нисколько не далеко, всего минут 10. Лететь вовсе не далеко, мы будем в воздухе всего час.

Противопоставление с союзом «а»

Также пишем раздельно, если имеется противопоставление с союзом «а».

«Чаще всего в таких случаях конструкция звучит так: «не далеко, а близко». То есть противопоставляются слова «далеко» и «близко»», — уточнила Майя Дорофеева.

На написание влияет только противопоставление с союзом «а». Если используется другой союз, например, «но», то с ним правило работать не будет

Примеры

Заправочная станция находится не далеко, а совсем близко. Эта история случилась не далеко, а прямо здесь, на этой площади. Нам идти недалеко, но по довольно трудному маршруту. (В этом примере есть союз «но», к тому же слова «недалеко» и «по трудному маршруту» не являются противопоставлением). Школа расположена недалеко от дома, но приходится ехать до нее на метро (союз «но», значит правило не работает).

Когда «недалеко» пишется слитно

«Если вышеперечисленные причины отсутствуют, то мы пишем это слово слитно. А для проверки себя "недалеко" можно заменить синонимом», — добавила Майя Дорофеева.

Например, в предложении «Живу недалеко» нет противопоставления и слов-подсказок.

Примеры

Ты тут недалеко живешь? (в данном случае можно подобрать синоним: недалеко — значит близко) Мой дом находится недалеко от парка, мы часто там гуляем (можно заменить на «рядом с парком»). До станции было недалеко, и мы решили пройтись пешком, а не ехать на такси (союз «а» не относится к конструкции, а значит, не влияет на написание. Само слово «недалеко» при этом можно заменить синонимом «близко»). Он отошел недалеко, поэтому быстро услышал наши голоса (можно заменить синонимом «на небольшое расстояние»).

Слова-подсказки

Если в предложении есть слова, которые усиливают значение «близко», слово «недалеко» точно нужно писать слитно.

"Недалеко" пишем слитно, если перед ним видим слова "очень" или "совершенно". Видим их — сразу убираем пробел Майя Дорофеева учитель русского языка и литературы, старший эксперт ЕГЭ и ОГЭ

Примеры

Он живет очень недалеко отсюда, в соседнем квартале. До финиша совершенно недалеко, бегуны собрались с силами для последнего рывка. Его отпуск очень недалеко, он начинает строить планы на поездку. До магазина осталось совершенно недалеко, но мы перешли на бег, чтобы успеть.

Спорные случаи

Есть еще одно слово, которое может быть подсказкой как для слитного написания, так и для раздельного — речь идет о «совсем».

Слитное написание

Если слово «совсем» стоит перед «(не)далеко» и употребляется в значении «очень, совершенно», нужно писать слитно.

Примеры

Держись, до привала совсем недалеко, осталось спуститься с этого холма. Не надо вызывать такси, до гостиницы совсем недалеко, пройдемся с удовольствием. Еще немного усилий — и финиш! Он совсем недалеко! Я считаю, что этот маршрут лучше, ведь новая школа совсем недалеко от нашего дома. Заблудиться здесь невозможно: станция совсем недалеко, просто иди прямо.

Раздельное написание

«Если же в предложении имеется слово «совсем» и оно употребляется в значении «отнюдь, никоим образом», то «(не)далеко» пишется раздельно. В русском языке оба варианта закреплены», — рассказала Майя Дорофеева.

Примеры:

Этот дом ведь далеко? Нет, он совсем не далеко. Я уже даже мог разглядеть лицо тренера, потому что финиш был совсем не далеко. Тот старый парк так далеко?! Нет, он совсем не далеко. Уже через 300 метров от речки показалась дача, она была совсем не далеко от нас.