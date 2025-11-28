Какому оружию не стоит доверять в бою

В кругах профессионалов часто шутят, что самое надежное оружие — это «дрын по голове». Но если говорить серьезно, история знает немало образцов вооружения, которые подводили своих владельцев в самый критический момент. Представляем хит-парад оружия, вызывавшего у солдат больше тревоги, чем уверенности.

Японский «сюрприз»: Пистолет Намбу Тип 94 (1934)

Этот пистолет, созданный знаменитым Кидзиро Намбу, считается одним из худших в истории. Его недостатки — малая мощность, неудобная конструкция и громоздкость — меркнут перед главным «сюрпризом». Из-за фатальной ошибки в конструкции пистолет мог выстрелить... даже без нажатия на спусковой крючок! Достаточно было просто встряхнуть оружие или надавить на определенную деталь. Неудивительно, что японские офицеры старались держать «Намбу» подальше от себя и никогда не носили его в кобуре заряженным.

Французский «промах»: Пулемёт Шоша (Chauchat)

Этот пулемёт стал символом неудачных решений в оружейном деле. Он отличался настолько низкой скорострельностью, что французские солдаты в окопах Первой мировой часто предпочитали ему обычные винтовки. Главной проблемой были полукруглые магазины — они пропускали грязь и снег, что постоянно приводило к заклиниванию. Боевые расчеты проходили специальное обучение по смене магазинов на бегу — навык, без которого пулемёт превращался в бесполезный кусок металла.

Советский «наследник»: Пистолет Ярыгина (ПЯ)

Разработанный для замены легендарного ПМ, «Грач» десять лет дорабатывался, но и это не избавило его от врожденных недостатков. В первых партиях регулярно случалось застревание гильзы — кожух-затвор просто останавливался, требуя немедленного вмешательства.

Позже выяснилось, что пластиковая рамка не выдерживает интенсивной стрельбы мощными патронами 9×19 мм и может треснуть. Не лучшая характеристика для оружия, от которого зависит жизнь.

Немецкая «отчаяние»: Винтовка Volkssturmgewehr VG 1-5

Немецкий полуавтоматический карабин, которым в конце Второй мировой войны снабжалось ополчение Volkssturm, изготавливался в кустарных мастерских. Фактически, сделанный на коленке карабин был ненадежен и по точности выстрела сравним с партизанскими обрезами. Использовать такое оружие можно было только в отчаянной ситуации последних дней сражений за Берлин.

Легендарный, но коварный ТТ

Первый российский самозарядный пистолет был создан в 1930 году, наибольшее распространение он получил 50-х годы прошлого века благодаря своей простоте и дешевизне. Однако любимое оружие бандитов, способное пробить легкий бронежилет, дверцу и стекло автомобиля, на деле было весьма ненадежным. Задуманный Токаревым предохранитель на тыльной стороне рукояти был запрещен к установке лично товарищем Буденным. По легенде, когда за знаменитым командармом гнались белые, он развернулся в седле, чтобы пальнуть во врагов из браунинга, но неудобное расположение предохранителя на тыльной стороне рукояти не позволило сделать выстрел.

Из-за низкого ресурса и быстрого износа пистолета уже после сотни выстрелов случались заклинивания гильзы в патроннике, перекос патронов или отрыв донца гильзы.

Существенным недостатком ТТ считается ненадежный механизм защелки магазина в рукояти, отчего тот попросту выпадает на землю. Эта ситуация неоднократно повторялась на фронтах Великой Отечественной войны и была обыграна в кинематографе.