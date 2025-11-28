Эхо авиакатастрофы: спустя 16 лет идут споры о роли пилотов в трагедии

Эта авиакатастрофа - пример того, как ее эхо может растянуться на долгие годы. Как и судебные разбирательства о причинах и о том, кто виноват. Так, по сообщениям зарубежных СМИ, представители компаний Air France и Airbus разошлись во мнениях относительно роли пилотов в трагедии рейса AF447 над центральной частью Атлантики, в результате которой 16 лет назад погибли 228 человек. В четверг в кульминационный момент восьминедельного апелляционного процесса обе компании выступили против обвинений в непредумышленном убийстве. Об этом "Российской газете" рассказал генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность пилотов" Сергей Мельниченко.

Слушание стало последним этапом в затянувшемся судебном разбирательстве по делу о крушении пассажирского A330-203 Air France, который пропал с радаров в 2009 году по пути из Рио-де-Жанейро в Париж. Напомним: 1 июня того года самолет вылетел по маршруту, но через 3 часа и 45 минут после взлета рухнул в океан. Погибли 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Сначала в воде нашли плавающие детали самолета, которые состояли из композитов. А вот сами черные ящики подняли со дна только через два года.

Окончательный отчет расследования причин катастрофы был обнародован на пресс-конференции 5 июля 2012 года. В качестве причин трагедии были указаны атмосферное обледенение трубок Пито, последующее отключение автопилота и несогласованные действия экипажа, приведшие к сваливанию самолета.

Как сообщалось, французское агентство по расследованию авиационных происшествий заявило, что экипаж Air France, застигнутый врасплох, неправильно отреагировал на временную потерю данных о скорости из-за обледенения датчиков, а затем не смог распознать, что падающий самолет перешел в сваливание и потерял подъемную силу, несмотря на звучавшие неоднократные сигналы тревоги. Агентство также выявило пробелы в обучении и неясность показаний приборов.

Следствием были заведены дела как на Airbus, так и Air France по обвинению в непреднамеренном убийстве людей.

"Разногласия возникли в ходе заключительных прений после того, как прокуратура вновь потребовала наложить на каждую компанию максимальный штраф в размере 225 000 евро за предполагаемую халатность, приведшую к крушению рейса AF447. Родственники погибших приветствовали этот символический штраф как признание их бедственного положения, - приводит подробности Сергей Мельниченко. - В среду прокуратура потребовала от апелляционного суда Парижа отменить решение суда низшей инстанции, который оправдал обе компании. В четверг обе компании должны были представить свою защиту, завершив 60-дневное судебное разбирательство.

Однако в ходе судебного разбирательства основное внимание уделялось более ранним проблемам с датчиками того же типа, а также предполагаемым недостаткам в обмене данными и обучении, которые, по мнению прокуратуры, косвенно привели к катастрофе. В заключительных аргументах Air France отдает дань уважения семьям погибших и отвергает обвинения в том, что экипаж был плохо подготовлен к действиям в случае сваливания или чрезвычайных ситуаций на большой высоте. И авиакомпания, и прокуратура заявили, что пилоты невиновны.

Airbus поддержал выводы французских расследователей авиационных происшествий, которые ранее ставили под сомнение реакцию экипажа на потерю данных и несоблюдение процедур. Ожидается, что судьям потребуется несколько месяцев, чтобы вынести вердикт. Каким бы ни был исход, эксперты говорят, что, скорее всего, последуют новые апелляции, которые могут затянуть процесс еще на годы".

Сегодня под пристальным вниманием находится авиационная отрасль Франции, поскольку две самые знаковые государственные компании страны борются за свою репутацию, подчеркивает эксперт. Он отмечает, что в своем заключительном слове в среду прокурор обвинил обе компании в халатности, которая привела к катастрофе, и особенно жестко раскритиковал Airbus, который, по его словам, предоставлял суду информацию очень дозированно, буквально "по капле".