Чем варяги отличаются от викингов

В массовом сознании варяги и викинги давно стали синонимами — суровые скандинавские воины, пришедшие на Русь. Однако для историков разница между этими понятиями фундаментальна. Если викинг — это профессия, то варяг — это, скорее, социальная роль. Давайте разберемся, в чем же заключались ключевые различия.

Пираты из фьорда и клятвенные воины

Само происхождение слов указывает на разную сущность этих явлений.

Викинг: Споры об этимологии не утихают. Наиболее популярная версия возводит его к древненорвежскому «vík» («бухта, фьорд») — то есть «пираты из бухт». Другие гипотезы связывают его с глаголом «vikja» («покидать, уходить») или латинским «vicus» (поселение), подчеркивая статус викингов как ушедших в походы людей.

Варяг: Здесь корни ищут в ином культурном ареале. По одной из версий, оно произошло от древнегерманского «wara» («клятва, присяга»), что идеально соответствует образу варяга-наемника, связанного обязательством. Другие исследователи связывают его с балтийско-славянским племенем вагров или скандинавским «váringr» («верность»). А русский историк С. Гедеонов посчитал, что слово «warang», означающее меч и обнаруженное им в балтийско-славянском словаре Потоцкого, как нельзя лучше подходит на роль первоисточника термина.

Разная деятельность

Понятия «викинг» и «норманн», по мнению историков, отождествлять не следует, так как норманны – это народность, в то время как викинги – скорее, просто образ жизни. Об этом, в частности, говорят и ирландские исследователи Ф. Бирн и Т. Пауэлл. Бирн в своей книге «Новый взгляд на историю Ирландии эпохи викингов» утверждает, что приравнивать к термину «викинг» можно только термин «пират». Потому как именно грабежи являлись основным источником дохода викингов. Викинги не отличались оседлостью и не соблюдали законы.

Варяги же являлись своеобразным социальным пластом общества. Этакие воины по найму, охранявшие границы Византии от набегов тех же викингов. Старшая дочь византийского императора Алексея Комнина Анна написала о варягах в своем труде под названием «Алексиада». Принцесса утверждала, что варяги понимают свою службу по защите государства и его главы как передающийся по наследству почетный долг.

Также варягами называли и мирных купцов, которые возили товар по пути, именуемому в то время «из варяг в греки». Этот путь пролегал по воде из Балтийского моря в Черное и Средиземное моря. Причем, Балтийское море тогда носило другое название - Варяжское. А, по мнению советского историка А. Кузьмина, варягами раньше называли абсолютно всех жителей морского побережья.

Разные религии

Викинги, без сомнения, считавшие себя воинами, но никак не пиратами, поклонялись богу Одину, как и все скандинавы. Вечными спутниками Одина были вороны - птицы, которых не жаловали на Руси из-за их склонности к пожиранию падали. Кроме того русские издревле считали воронов символами всевозможных темных сил. Но именно ворон был изображен на флаге, украшавшем корабль знаменитого вождя викингов Рагнара Лодброка.

Священной птицей для варягов был сокол, который честно охотился за живой добычей. Сокол являлся птицей самого Перуна – языческого славянского бога, в которого и верили варяги. Издревле сокол почитался как образ мужества, достоинства и чести.