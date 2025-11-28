Почему внучка Брежнева отправила свою мать и дочь в психбольницу

Английская поговорка "родиться с серебряной ложкой во рту" лишь отчасти соответствует русскому аналогу "родиться в сорочке". Богатство и статус родителей действительно открывают все двери, но отнюдь не гарантируют счастья. Трагическая судьба дочери, внучки и правнучки Леонида Брежнева — лучшее тому подтверждение.

Кремлевская принцесса с несбывшейся мечтой

Старшая дочь генсека Галина Леонидовна стала настоящим символом эпохи "застоя" — яркая, скандальная, непредсказуемая. Еще при жизни отца о ее бурных романах и эксцентричных выходках шептался весь Советский Союз.

Причина такого поведения крылась не только в избалованности. В юности Галина мечтала о сцене — она обладала характерной внешностью, сильным темпераментом и несомненной харизмой. Однако отец, строящий партийную карьеру, категорически запретил "несерьезное" увлечение.

Подавленная артистическая натура прорывалась наружу иными способами: брак с циркачом Евгением Милаевым, работа костюмером, романы с иллюзионистом Игором Кио, танцовщиком Марисом Лиепой и другими представителями богемы.

Брежнев пытался "образумить" дочь — устраивал ее в престижные учреждения, способствовал браку с перспективным офицером Юрием Чурбановым. Но счастья это не принесло. Галина продолжала шокировать общество дорогими нарядами, громкими скандалами и посещением ресторанов в нетрезвом виде.

Ее трагедия была в парадоксе: дочери генсека было позволено всё, кроме единственного, чего она хотела — сцены.

Виктория Милаева

В своем первом браке с акробатом Евгением Милаевым Галина родила свою единственную дочку, которую назвали Викторией, в честь бабушки. В семье Брежневых была такая традиция – называть дочерей в честь бабушек.

Путешествуя по стране с труппой первого мужа, Галина Леонидовна воспитание дочки целиком доверила своим родителям. Виктория так и росла у дедушки с бабушкой, очень мало и редко встречаясь с матерью.

Она неплохо окончила школу, поступила в МГУ, но вскоре бросила. Затем поступила в ГИТИС, на театроведческий факультет. В интервью журналистке «МК» Ольге Богуславской Виктория Евгеньевна рассказала, что нигде не работала до того времени, когда умер Леонид Ильич. А с приходом нового руководства ситуация семьи Брежневых резко изменилась. Дети и внуки бывшего генсека моментально стали никому не интересны. И Виктория пошла работать в Госкомиздат, в дирекцию выставок и ярмарок, поскольку отныне была вынуждена заботиться о себе сама. О себе и о своей маме, которая к этому моменту окончательно превратилась в алкоголичку.

По словам Виктории, Галину Леонидовну не раз устраивали в наркологические диспансеры, но она всякий раз убегала оттуда. Прямо в халате и в тапочках выходила на дорогу, останавливала машину и ехала домой. Ее квартира в элитном доме превратилась в натуральный притон, Виктории регулярно поступали жалобы от соседей и требования что-то решать. Виктория Евгеньевна говорила, что ее мать могли просто-напросто выселить из квартиры, и что как-то поменять образ жизни Галина Леонидовна категорически отказывалась. Поэтому однажды Виктория приняла решение. И устроила мать в психиатрическую больницу. Из такого места не сбежишь. Там Галина Леонидовна и скончалась в 1998 году.

Дочь

Виктория Евгеньевна еще при жизни деда вышла замуж за Михаила Филиппова. Тогда этот видный парень был студентом Академии Внешторга, а впоследствии, как пишут, сделал карьеру банкира. Брак оказался недолгим, пара распалась из-за измен мужа, и Виктория в итоге осталась с дочкой Галей на руках. Правнучка генсека родилась в 1973 году. Она росла в тех же комфортных условиях, что и ее мать и бабушка. У нее была няня, возможность учиться в самых элитных школах, жить на роскошной (по тем временам) даче генсека и т.д.

Галина вторая (так ее прозвали журналисты) окончила МГУ – сокурсники вспоминали о ней, как о девушке крайне избалованной, и вынуждена была пойти работать. Ее устроили секретарем в какую-то фирму, но девушке быстро надоело подавать чай и отвечать на звонки. Работу она оставила. Побывала Галина Михайловна и замужем – это устроила мама через брачное агентство найдя дочке, как ей показалось, неплохого мужа. Брак тоже был недолгим.

90-е годы вообще были крайне непростыми для Виктории и ее дочери. Они обе оказались совершенно неприспособленными к жизни в жестких условиях постсоветской России. Викторию обманули с продажей квартир – владелица элитного жилья оказалась фактически обобранной. Галина, после уютного мирка генсековской дачи столкнувшись с трудностями реальной жизни, пошла по стопам своей бабушки, Галины первой. Она стала выпивать, и мама быстро устроила ее в специализированное лечебное заведение. Выйдя оттуда, Галина обнаружила (или вообразила, кто же теперь скажет?), что маме она не очень-то и нужна. Своего жилья у нее не было, и бывшая «кремлевская принцесса» стала бродяжничать.

Летом она жила в фанерном домике на детской площадке, зимой – в подъезде. Наконец, кто-то из жителей дома вызвал специализированную бригаду медиков, и Галина вновь оказалась в психушке. Сама она рассказывала с иронией, что, когда сообщила врачам, кто она, медики лишь понимающе покачали головами. Диагноз подтвердился! Однако, вскоре они поняли, что их пациентка – действительно правнучка Леонида Ильича, и отношение несколько поменялось. Для госпитализации Галины Михайловны и в самом деле были основания. Пережитые стрессы подорвали ее душевное здоровье.

В настоящее время Галина выписана из психоневрологического диспансера. Стараниями журналистов и меценатов у нее есть маленькая однокомнатная квартирка. С мамой она помирилась – опять же стараниями журналистов.

Виктория Евгеньевна уже ушла из жизни. Галина Михайловна скромно живет в своей квартире на небольшую пенсию по инвалидности.