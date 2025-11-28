Как французский летчик стал Героем Советского Союза

Этот человек провел в небе своей родины лишь один успешный воздушный бой, но стал легендой Франции. Его приговорили к смертной казни, и при этом он являлся кавалером самых почетных орденов нескольких стран. А славу нашел, сражаясь в небе над Россией – здесь ему установлен памятник и здесь 80 лет назад, 27 ноября 1944 года, летчик Марсель Альбер стал Героем Советского Союза.

Альбер – человек для Франции необычный. Авиация в первой половине XX века была уделом аристократов. Примерно, как рыцарей в Средние века. В небо поднимались исключительно бароны и графы, ну или отпрыски очень обеспеченных буржуа.

А этот парень родился 25 ноября 1917 года в рабочей многодетной семье в Париже. Чтобы прокормиться родители с утра до ночи пропадали на работе и все равно не хватало. Поэтому, окончив школу, юный Марсель тоже надевает спецовку и идет работать на завод «Рено» механиком. Зарплата и у него была невелика, но считал себя везунчиком – она хотя бы была стабильной. А это уже позволило, хоть отказывая себе во всем, брать платные уроки по летному делу на аэродроме под Парижем.

Альбер был настолько одержим небом, что стал одним из лучших учеников. В результате в конце марта 1938 года сумел поступить на службу во французские военно-воздушные силы. Направляется в Истр на дополнительное обучение, а потом в Шартр в Центр обучения летчиков-истребителей в качестве инструктора. По его настоянию в феврале 1940 года переведен в действующее подразделение.

3 сентября 1939 года Франция вступает во Вторую мировую войну. Но пока только на словах, во исполнение союзнического долга перед Польшей. Реальные боевые действия начнутся только тогда, когда Вермахт 10 мая 1940 года вторгся в пределы Франции.

Уже 14 мая старший сержант Марсель Альбер сбил свой первый вражеский самолет – истребитель Ме-109. Он станет единственным, которого Альбер уничтожит в небе над родиной. Все остальные победы случатся в России.

А пока Франция разбита за каких-то полтора месяца. Часть армии немцы распустят, а еще часть будет передана марионеточному режиму во главе с маршалом Петеном со столицей в Виши. Подразделение Альбера окажется как раз в их числе.

Эскадрилью перебросят на авиабазу в Оране в Алжире, который в то время был французской колонией. Но большинство офицеров не желали себе такой участи, генерал Де Голль с верными войсками, гордо покинул Париж и перебрался в Великобританию. Там он объявил о продолжении борьбы и создания движения «Сражающаяся Франция».

Узнав об этом, Марсель Альбер и двое его товарищей, Марсель Лефевр и Альбер Дюран, готовят побег. Во время тренировочного полета они покинули Оран и взяли курс на близкий к Алжиру Гибралтар, который был под властью англичан. Оттуда их на корабле переправили в Англию. Всех их режим Петена приговорил к смертной казни.

Трое летчиков мгновенно получили известность под названием «оранские беглецы». Все они будут служить в полку Нормандия-Неман, Лефевр погибнет и, уже после войны, в 1945 г., также станет Героем Советского Союза посмертно.

А пока весной 1942 года Де Голль приезжает в Москву и предлагает свою посильную помощь. Советское руководство с благодарностью ее принимает. В Россию направляются 14 французских летчиков и 58 авиатехников. Здесь, в Иваново, 4 декабря 1942 года формируется французская эскадрилья, которая получила наименование «Нормандия». Среди летчиков и Марсель Альбер.

Потребуется несколько месяцев, чтобы сформировать полноценную эскадрилью, пройти обучение на самолетах Як-1, потом будут Як-3 и Як-9. В марте 1943 года подразделение было направлено на Западный фронт, вошло в состав 303-й истребительной авиадивизии 1-й воздушной армии. С апреля начала принимать участие в боях.

Известие об этом вдохновило других французских летчиков, которые стремились на фронт. Их оказалось так много, что уже 5 июля 1943 года эскадрилья была преобразована в полк. Три эскадрильи получили названия по крупнейшим городам провинции Нормандия, в честь которой и назван был полк – «Руан», «Гавр» и «Шербур». Альбер становится командиром эскадрильи «Руан», он уже лейтенант французских ВВС.

Все лето и осень полк бьется с фашистами, одним из лучших летчиков становится Марсель Альбер – в конце войны на его счету будет самое большое количество сбитых самолетов. В феврале 1944 года, за участие в тех боях, лейтенант был награжден орденом «Боевого Красного Знамени» — одна из высших советских военных наград.

Альбер одним из первых понял, что современный воздушный бой должен быть групповым, а одиночные вылеты лишь повышают потери. И блестяще подтверждал выбранную тактику на деле.

В октябре 1944 года группа из 8 истребителей Як-3 1-й эскадрильи «Руан» обнаружила 30 вражеских бомбардировщиков, которые охраняли 12 немецких истребителей. Было принято решение атаковать. Сбили семь самолетов, два из которых лично Альбер. Потерь среди своих не было.

Буквально через несколько дней встретили еще одну такую группу люфтваффе из 20 бомбардировщиков под прикрытием пяти истребителей. Французы сбили шесть бомбардировщиков и два истребителя. И снова два самолета на счету Альбера.

27 ноября 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звании Героя Советского Союза, уже старшему лейтенанту, Марселю Альберу с вручением ему медали «Золотая Звезда» и «Ордена Ленина».

А буквально на следующий день Верховный главнокомандующий И. Сталин подписал приказ о присвоении полку «Нормандия» почетного наименования «Неманский» за отличие в боях по освобождению Литвы. Так легендарный французский полк стал «Нормандия-Неман».

Но на этом практически закончилась карьера военного летчика Марселя Альбера. В декабре 1944 года он уехал в освобожденную Францию, где принял участие в формировании авиадивизии с таким же названием. Авиакатастрофа окончательно ставит крест на полетах.

После войны Альбер становится атташе посольства Франции в Чехословакии. Здесь знакомится с сотрудницей американского посольства, влюбляется и уезжает с женой во Флориду. Там он открыл свой ресторанный бизнес.

А скончался Герой Советского Союза, кавалер ордена «Освобождения», чехословацкого «Военного креста» Марсель Альбер 23 августа 2010 года в доме престарелых в Техасе. Высший французский орден Почетного легиона он получит лишь в 2010 году за несколько месяцев до кончины и через 66 лет после присвоения Героя.

В России помнят отважного летчика, несмотря на непростые отношения с Францией сейчас. И то, как он приехал сражаться в самые тяжелые для всех месяцы войны. В Козельске и в центре военно-патриотического воспитания Тульской области в 2018 и 2017 годах установлены памятник и бюст французскому летчику, командиру эскадрильи «Руан» полка «Нормандия-Неман», Герою Советского Союза Марселю Альберу.