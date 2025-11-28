Что случилось с женой Юрия Андропова в Венгрии

В биографии Юрия Андропова, одного из самых загадочных советских лидеров, венгерская страница стала судьбоносной. Именно здесь, в Будапеште, он прошел суровую школу дипломатии и принял решения, определившие его дальнейший взлет. Но за успехом на политической арене скрывалась личная драма: события «Будапештской осени» 1956 года навсегда подорвали здоровье его супруги, Татьяны Филипповны.

Политическая школа Андропова в Будапеште

Как отмечает историк Олег Хлобустов в работе «Феномен Андропова», назначение в Венгрию стало для Юрия Владимировича карьерным прорывом. Пройдя ускоренную дипломатическую подготовку, он вначале получил пост советника-посланника, а к 1954 году был повышен до статуса Чрезвычайного и полномочного посла СССР. В Будапешт он отправился не один: его сопровождала семья — супруга Татьяна Филипповна, сын Игорь и дочь Ирина. Их жизнь была обустроена в непосредственной близости от здания посольства, по другую сторону улицы.

Однако идиллическая картина жизни дипломата была обманчива. Осень 1956 года обернулась настоящим кошмаром.

В конце октября в республике вспыхнул мятеж, направленный против советского режима. Эти события получили название «Будапештская осень». На улицы столицы тогда вышло более 200 тысяч человек. Андропов настаивал на введении в Будапешт танков, с чем в конце концов согласился и Никита Хрущев. Впрочем, генсек был готов принести в жертву советского посла, так как убийство Юрия Андропова повстанцами стало бы веским доказательством того, что военная техника была в Будапеште необходима.

Свидетельница «Будапештской осени»

Юрий Андропов и в самом деле подвергался смертельной опасности. Несмотря на дипломатический статус, здание советского посольства обстреливали несколько раз. Не меньшую обеспокоенность вызывала и судьба членов семьи Юрия Владимировича. Татьяна Филипповна вместе с детьми оказалась в осажденной резиденции: им грозила разбушевавшаяся толпа. Если верить Александру Шевякину и Олегу Хлобустову, авторам издания «Юрий Андропов: реформатор или разрушитель?», в те дни Татьяна Андропова стала невольной свидетельницей линчевания коммуниста на улицах Будапешта.

Как пишет Лариса Васильева в своей книге «Кремлевские жены» со ссылкой на слова пресс-атташе Владимира Крючкова, в какой-то момент было решено эвакуировать членов семей дипломатов из города. Образовавшуюся колонну из нескольких автомобилей не сопровождали военные для того, чтобы не привлекать лишнее внимание. Как только машины уехали, восставшие совершили нападение на жилое здание посольства. Хотя больше это было похоже на грабеж или мародерство: по утверждению Крючкова, люди хватали и тащили все, что только могли унести. Остались только два больших дивана, да и те напоследок разрезали.

Недуги Татьяны Андроповой

Все эти события произвели на Татьяну Андропову неизгладимое впечатление. Как пишет Лев Лурье в своей книге «1956: середина века», нервное потрясение, пережитое Андроповой в венгерской столице, привело к тому, что она стала инвалидом. Долгое время ходили слухи о том, что супруга посла тронулась умом. Однако это были всего лишь слухи. Да и никаких ранений супруга посла во время «Будапештской осени» не получила. У Татьяны Филипповны развилась гипертоническая болезнь. Кроме того, она начала страдать головными болями. Именно по этой причине, а не по какой-то другой Татьяна Андропова никогда и нигде не появлялась вместе с мужем.

Жена будущего Председателя КГБ и генерального секретаря ЦК КПСС немного оправилась только через два месяца. Несмотря на испытанный Татьяной Андроповой стресс, она вернулась в Будапешт к Юрию Владимировичу, который все еще продолжал занимать должность посла СССР. Как утверждает Александр Колпакиди, автор книги «Щит и меч. Руководители органов государственной безопасности», Андроповы покинули Венгрию только в 1957 году. Если верить Николаю Зеньковичу, автору издания «Самые секретные родственники», состояние Татьяны Филипповны улучшилось после применения сильнодействующих препаратов. Впоследствии она часто лежала в больницах, придумывая себе все новые и новые недуги и требуя наркотические средства.