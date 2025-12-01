Тайна вытянутых черепов. Необычные находки археологов

Вытянутые, словно яйцо, черепа археологи находят в могильниках на Урале, в Поволжье, Центральной Азии и Европе. Но больше всего таких останков ученые раскопали на Северном Кавказе. Версий появления вытянутых голов немало. Но точного ответа не могут дать даже ученые с мировым именем.

© Мир24

Один из самых необычных экспонатов Национального музея Северной Осетии вытянутый череп. Продолговатая форма значительно превышает традиционные пропорции головы. Любители инопланетных загадок видят в этом черепе черты космического пришельца.

Ничего общего с инопланетянами вытянутый череп не имеет, утверждает генеральный директор Национального музея Северной Осетии, кандидат исторических наук Аслан Цуциев:

«Деформированные черепа находили по всей Евразии. Они попадаются археологам не очень часто, но и уникальными их нельзя назвать. Это был своего рода маркер какого-то этноса. В случае с вытянутыми головами это характерный признак алан.

Эти необычные останки обнаружили в советские годы в окрестностях Владикавказа. Этому черепу около полутора тысяч лет. Все подобные находки ученые относятся к раннему средневековью — VII-X века нашей эры. В это время существовало могущественное Аланское государство.

Подобное вытягивание черепа происходило искусственно. Деформацию кости головы проводили не всем, а лишь определенной части населения. Было ли это наказанием за какие-то преступления или своеобразным маркером высокого статуса —до сих пор предмет спора ученых.

Аслан Цуциев генеральный директор Национального музея Северной Осетии, кандидат исторических наук «В осетинском языке таких людей стали называть «гуыппырсар, если буквально, то «вытянутоголовый, такого человека считали могучим и знатным. Упоминание «гуыппырсар есть и в осетинском национальном эпосе. Это всегда уважаемые и сильные мужчины.

Менять форму черепа начинали сразу после рождения. К вискам ребенка приставляли тонкие дощечки, их туго фиксировали к голове тканью. Так задавалось направление роста костей черепа. По мере роста человека голова приобретала вытянутую форму.

«Напрашиваются классические примеры аналогичных деформаций частей тела. К примеру, китайским девочкам часто меняли форму стопы. Индейцы вытягивали черепа, но они их делали в виде маиса, — объясняет сотрудница осетинского музея Бела Губаева.

Чаще меняли форму головы мальчикам. Однако среди найденных останков есть и девушки. К примеру, череп из национального музея принадлежал девочке 14-15 лет.

«Споры ученых о причинах такого обряда длятся несколько десятилетий. Версий много. Одни специалисты считают, что вытянутый череп признак особого социального статуса. Другие считают, что необычная форма головы могла приводить к изменениям головного мозга и галлюцинациям, что требовалось жрецам, — утверждает историк Аслан Цуциев.

Но большинство исследователей считают, что череп вытягивали просто «для красоты и сравнивают средневековую моду с современным пирсингом или тату.

«В наши дни многие девушки «деформируют некоторые части своего тела. Это делается, чтобы выглядеть красиво или не быть похожей на всех. Также и с черепом в средние века. Если к вам вышел человек с такой формой головы, можно сразу понять, что он не как все, — объясняет заведующая экспозиционным отделом Национального музея Северной Осетии Бела Губаева.

Как говорят ученые, на интеллект процедура вытягивания черепа не влияла, но мигренями обладатели таких голов страдали.