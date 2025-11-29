Какую судьбу предсказал Сталин Мавзолею Ленина

Мавзолей Ленина уже почти столетие остаётся одним из самых спорных памятников российской истории. Дискуссии о необходимости захоронения тела вождя не утихают, однако мало кто знает, что сама идея его бальзамирования изначально вызывала ожесточённые споры в партийной верхушке.

Политический расчет против марксистской догмы

Согласно документальным свидетельствам, первым о сохранении тела Ленина публично заговорил Иосиф Сталин. Ещё в ноябре 1923 года, как отмечается в сборнике «Сталин. 1878-1953. Главные документы», он ссылался на мнение «некоторых товарищей», считавших возможным с помощью науки надолго сохранить тело вождя. Историки, в частности Николай Капченко, видят в этом тонкий политический расчёт: мумификация Ленина позволяла Сталину создать мощный пропагандистский символ и укрепить собственную власть.

Однако эта идея сразу встретила сопротивление. Лев Троцкий открыто заявлял, что бальзамирование «с наукой марксизма не имеет ничего общего». Николая Бухарина подобная практика возмущала как «оскорбление памяти» Ленина, а Лев Каменев и вовсе называл её «настоящим поповством».

«По просьбам трудящихся»

Несмотря на возражения, 25 января 1924 года было опубликовано постановление о бальзамировании тела Ленина, начинавшееся словами:

«Идя навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями...».

Как отмечал в своих исследованиях Юрий Лопухин, власти действительно получали множество писем с подобными предложениями, что давало формальные основания для решения.

На следующий день после выхода в свет упомянутого постановления был открыт II Всесоюзный съезд Советов, на котором в том числе решался вопрос об увековечении памяти Владимира Ильича Ленина. Тогда же было принято решение о сооружении Мавзолея на Красной площади. Иосиф Сталин, выступавший с речью, упомянул о «паломничестве к гробу товарища Ленина десятков и сотен тысяч трудящихся». Сталин также добавил, что вскоре все увидят миллионы паломников, желающих посетить могилу Ильича.

«Можете не сомневаться в том, что за представителями миллионов потянутся потом представители десятков и сотен миллионов со всех концов света» — заявил Иосиф Виссарионович.

«И лишь одно в Москве постоянно…»

Действительно, как сообщал журнал «Спутник агитатора» за 1938 год, всего за 2 январских дня 1924 года первый Мавзолей посетили 35 тысяч человек. А как указано в издании «История Москвы. Столица России и советского государства (1914-1991 гг.)» (AO «MDS», 1997 год), за 1,5 месяца в Мавзолее побывало более 100 тысяч человек. И это несмотря на ограниченный доступ. Да и слова Сталина о миллионах посетителей оказались пророческими. Как утверждает Эммануил Двинский, автор книги «Москва от А до Я», за 50 лет Мавзолей посетили 77 миллионов человек. Еще в 1980-х годах эта цифра перевалила за 100 миллионов.

В советские годы не скрывали, а, напротив, гордились бесконечными очередями в Мавзолей:

«И лишь одно в Москве постоянно, неизменно — очередь к Мавзолею Владимира Ильича Ленина» («У кремлевской стены», 1966 год).

В этих очередях всегда стояли и иностранцы. Первые иностранные делегации увидели тело Ленина еще в январе 1924 года. С тех пор поток желающих «познакомиться» с вождем не иссякает. Зарубежные знаменитости продолжают посещать усыпальницу и в наши дни. Правда, сегодня Мавзолей стал лишь популярным туристическим объектом. Сталин же был уверен в том, что к Ленину будут приходить для того, чтобы «засвидетельствовать», что тот был «вождем не только русского пролетариата, но и всего трудящегося мира земного шара».