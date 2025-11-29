Брестский мир: главное предательство советской власти

Заключение Брестского мира в марте 1918 года стало самым спорным событием первых месяцев советской власти. Этот договор, означавший выход России из Первой мировой войны, сопровождался масштабными территориальными потерями и спровоцировал острый политический кризис внутри страны.

От «Декрета о мире» к сепаратным переговорам

Провозглашённый 26 октября 1917 года «Декрет о мире» декларировал цель заключения всеобщего демократического мира без аннексий и контрибуций. Однако надежды большевиков на скорую мировую революцию не оправдались: страны Антанты проигнорировали их предложение, и лишь Германия с её союзниками, заинтересованные в выходе России из войны, согласились на переговоры.

Вскоре выяснилось, что немецкая делегация готова обсуждать мир без аннексий лишь при участии всех воюющих сторон. Поскольку этого не произошло, переговоры перешли в плоскость сепаратного соглашения, условия которого полностью диктовались Берлином.

Предательство и необходимость

Не все большевики были согласны подписать сепаратный мир. Левые были категорически против любых соглашений с империализмом. Они отстаивали идею экспорта революции, считая что без социализма в Европе русский социализм обречен на гибель (и последующие трансформации большевистского режима доказали их правоту). Лидерами левых большевиков были Бухарин, Урицкий, Радек, Дзержинский и другие. Они призывали к партизанской войне с германским империализмом, а в дальнейшем надеялись вести регулярные боевые действиями силами создаваемой Красной армии.

За немедленное заключение сепаратного мира был, прежде всего, Ленин. Он боялся немецкого наступления и полной потери собственной власти, которая и после переворота во многом опиралась на немецкие деньги. Вряд ли Брестский мир был напрямую куплен Берлином. Главным фактором был именно страх потерять власть. Если учесть, что спустя год после заключения мира с Германией Ленин был готов даже на раздел России в обмен на международное признание, то условия Брестского мира покажутся не такими уж унизительными.

Промежуточное положение во внутрипартийной борьбе занимал Троцкий. Он отстаивал тезис «Ни мира, ни войны». То есть предлагал прекратить боевые действия, но никаких соглашений с Германией не подписывать. В результате борьбы внутри партии, было решено всячески затягивать переговоры, ожидая революции в Германии, однако если немцы предъявят ультиматум, то соглашаться на все условия. Однако Троцкий, возглавлявший советскую делегацию во втором раунде переговоров, отказался принимать германский ультиматум. Переговоры были сорваны, и Германия продолжила наступать. Когда мир был подписан, немцы стояли в 170 км от Петрограда.

Аннексии и контрибуции

Условия мира были очень тяжелыми для России. Она теряла Украину и польские земли, отказывалась от претензий на Финляндию, отдавала Батумскую и Карсскую области, должна была демобилизовать все свои войска, отказаться от Черноморского флота и выплатить огромные контрибуции. Страна теряла почти 800 тысяч кв. км и 56 миллионов человек. В России немцы получали исключительное право свободно заниматься предпринимательством. Кроме того, большевики обязались выплатить царские долги Германии и ее союзникам.

При этом немцы не соблюдали собственные обязательства. После подписания договора они продолжили оккупацию Украины, свергли советскую власть на Дону и всячески помогали Белому движению.

Страны Антанты категорически не признали Брестский мир, назвав его политическим преступлением против русского народа.

Восстание левых

Брестский мир едва не повлек раскол большевистской партии и утерю власти большевиками. Ленин с трудом протащил окончательное решение о мире через голосование в ЦК, пригрозив уйти в отставку. Раскола партии не случилось только благодаря Троцкому, который согласился воздержаться при голосовании, обеспечив победу Ленину. Но это не помогло избежать политического кризиса.

Брестский мир категорически не приняла партия левых эсеров. Они вышли из правительства, убили германского посла Мирбаха и подняли вооружённое восстание в Москве. Из-за отсутствия четкого плана и целей оно было подавлено, но явилось вполне реальной угрозой власти большевиков. В то же время в Симбирске поднял восстание командующий Восточным фронтом Красной армии эсер Муравьев. Оно также завершилось неудачей.

Аннулирование

Брестский мир был подписан 3 марта 1918 года. Уже в ноябре в Германии произошла революция, и большевики аннулировала мирное соглашение. После победы Антанты Германия вывела войска с бывших российских территорий. Однако Россия была уже не в стане победителей.

Вернуть власть над большинством отторгаемых по Брестскому миру территорий большевики в ближайшие годы так и не смогли.

Выгодоприобретатель

Наибольшую выгоду от Брестского мира получил Ленин. После аннулирования договора его авторитет вырос. Он получил славу прозорливого политика, чьи действия помогли большевикам выиграть время и удержать власть. После этого партия большевиков консолидировалась, а партия левых эсеров была разгромлена. В стране установилась однопартийная система.