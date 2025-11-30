Как сложилась жизнь Гребешковой с Гайдаем

Нину Гребешкову прославили эпизоды и роли второго плана в комедиях ее мужа Леонида Гайдая. Она запомнилась как врач-психиатр в «Кавказской пленнице», жена Горбункова в «Бриллиантовой руке», жена Горбушкина в «Не может быть!». В общей сложности она сыграла в десяти картинах мужа, но главная роль ей так и не досталась. А в последней картине Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» 1992 года Нина Гребешкова сыграла прохожую, и ее имя даже не указано в титрах.

Как будет вспоминать актриса после кончины супруга, в последние годы жизни он признался, что очень виноват перед ней. «Честно говоря, я подумала: расскажет о каких-то похождениях. Ведь я никогда в жизни не проверяла мужа, не выслеживала, и он всегда имел полную свободу, уезжая на съемки. Я и знать ничего не хотела! А Леня сказал:

«Я ведь не сделал специально для тебя ни одной картины…» — рассказала Гребешкова «7дням».

И добавила, что в ответ только рассмеялась и порадовалась, что не испортила мужу ни одного фильма.

С будущим мужем актриса познакомилась во время учебы во ВГИКе. Москвичка, дочь маляра и портнихи, Нина Гребешкова всегда мечтала стать учительницей. Но на дне рождения своей подруги получила неожиданный совет ее отца, поэта Владимира Луговского, — выбрать профессию актрисы. Так в 1949 году Гребешкова стала студенткой ВГИКа. В том же году на режиссерский факультет института кинематографии поступил приехавший из Иркутска бывший фронтовик, перенесший тяжелое ранение в ногу Леонид Гайдай. Он был старше будущей жены на семь лет.

На втором курсе Гайдай начал репетировать спектакль «Отец Горио». На роль госпожи Де Нусинген он пригласил студентку актерского факультета Гребешкову. Однажды она пожаловалась режиссеру, что в график репетиций он ставит ее последней — девушке приходилось добираться домой уже в полночь.

«А разве тебя никто не провожает? Тогда это буду делать я!» — ответил Гайдай.

После нескольких месяцев таких проводов он сделал Гребешковой предложение. Та в ответ сначала отшутилась, сказала:

«Ты такой длинный, а я такая маленькая».

Но будущий муж парировал, сказал, что маленькую будет всю жизнь носить на руках. Гайдай и Гребешкова поженились в 1953 году, в 1958-м у них родилась дочь Оксана.

На момент свадьбы Нина Гребешкова была вполне успешной начинающей актрисой: она уже снялась в полнометражных фильмах «Смелые люди» (в эпизодической роли девочки с куклой) и «Честь товарища». Уже после замужества, в 1954-м, вышла картина Ивана Пырьева «Испытание верности», где Гребешкова сыграла одну из главных ролей. Поэтому менять фамилию актриса не стала, расстроив мужа.

Он вообще оказался ревнивым.

«Я это чувствовала. Я говорливая, а он молчун, всегда слушал. И если видел, что у кого-то ко мне явный интерес, то молча переживал. Сам же был очень обязательным человеком, очень порядочным. Изменял ли он мне? Мне это было неинтересно», — рассказывала Гребешкова в одном из интервью.

Постепенно оказалось, что в браке Гребешкова посвятила себя заботам о муже, у которого был больной желудок. И не только о муже: она занималась дочерью, решала все бытовые вопросы, а муж — творил.

Поначалу они жили вместе с родителями и братьями Нины Павловны — в одной комнате. После появилась кооперативная квартира: чтобы сделать за нее первый взнос, Гребешкова ездила работать на Алматинскую киностудию. Распределять бюджет тоже пришлось ей, поскольку муж умел кинематографично распоряжаться деньгами. Например, на личные средства устроить банкет в картине «Иван Васильевич меняет профессию» или угостить друзей. По воспоминаниям Гребешковой, однажды он промотал 300 рублей, полученных женой в качестве гонорара за дубляж фильма. После этого она решила держать деньги в разных тумбочках.

Первой картиной Гайдая, в которой появилась его жена, стал фильм «Трижды воскресший» 1960 года. В патриотической ленте, в которой две комсомолки везут подарки строителям ГЭС на Волге, ей досталась роль директора школы. Фильм этот Гайдай не любил: он был вынужден его снять, чтобы реабилитироваться за картину «Жених с того света», подвергнутую жесткой цензуре. Следующим фильмом стала «Кавказская пленница», где у героини Гребешковой, врача-психиатра, всего пара реплик.

«Помню, однажды он мне сказал: я придумал для тебя большую роль. Это была роль врача-психиатра в «Кавказской пленнице»: «А где у нас Наполеон?» Ну, думаю, ничего себе «большая»! Но я не обижалась», — вспоминала Гребешкова в беседе с kp.ru.

В «Бриллиантовой руке» Нина Гребешкова очень хотела сыграть домоуправа: ей казалось, что жена Горбункова — уж слишком скучная. Но Гайдай отказывал: он считал, что на роль домоуправа «нужна бандерша». Убедить свою жену сыграть жену Горбункова режиссеру удалось хитростью. На съемках в Сочи он притворился больным, вызвал супругу — и она согласилась сниматься в «Бриллиантовой руке». Кстати, после выхода фильма многие и правда думали, что Гребешкова — жена Юрия Никулина, но изменяет ему с Гайдаем.

Гребешкова была настоящей соратницей мужа: в картинах Гайдая есть и ее находки и реплики. Например, в «Бриллиантовой руке» ее Надя Горбункова решила будить мужа по будильнику именно с подачи Гребешковой. А ее фраза «Ты такой доверчивый!» — то, что в жизни говорила Гайдаю жена.

Тянуть весь дом на себе было трудно, но она терпела. «Леня был полностью нацелен на творчество. Он постоянно думал о кино, о сценариях. Приходил домой и молчал. Не могу сказать, что в обычной жизни Леня всегда шутил. Весь свой юмор он вкладывал в свои картины. Поначалу я даже сердилась, мол, почему все хозяйство на мне, я все на себе тяну. А он мне раз сказал:

«Я без тебя не смогу, погибну». Как большой ребенок», — вспоминала она.

И добавляла, что однажды он все-таки принес в дом что-то полезное. Это были четыре стула из комедии «12 стульев». Они совсем не вписывались в интерьер, но остались навсегда.

Нина Гребешкова оставалась с мужем до самой его смерти — он скончался у нее на руках от тромбоэмболии легочной артерии в возрасте 70 лет 19 ноября 1993 года. Она пережила мужа почти на 32 года — Нины Гребешковой не стало 10 мая 2025-го.

О Наталье Варлей, исполнительнице роли Нины в «Кавказской пленнице», Гребешкова вспоминала с теплотой.

«Наташенька Варлей не забывает, звонит, интересуется. Говорит, что 40 картин сыграла, а все равно для всех она — «кавказская пленница». На съемках она была нашей любимицей. Юная, наивная, очень открытая», — говорила актриса в интервью kp.ru в 2015 году.

А в 2018-м 71-летняя Варлей выпустила книгу «Канатоходка. Автобиография». В ней она рассказала о домогательствах Гайдая. Что было вполне в духе времени — на Западе набирало популярность движение «MeToo».

В книге Варлей рассказала, что на съемках «Кавказской пленницы» после дня рождения Александра Демьяненко Гайдай проводил ее до номера и вошел в комнату.

«Ситуация была более чем неловкая… Я начала «заполнять паузу», что-то лепеча про день рождения Саши, про завтрашние съемки… И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна … Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!». Нина Павловна молча вышла», — вспоминала Варлей. После этого, по словам актрисы, режиссер тоже собрался уходить, но сначала попытался поцеловать исполнительницу главной роли.

После выхода книги журналисты, разумеется, начали звонить Гребешковой. Но та отрезала: