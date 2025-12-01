«Дорогой урок»: почему армия Петра I смогла взять Нарву только со второй попытки

325 лет назад произошла битва при Нарве
325 лет назад произошла битва при Нарве. Армия Петра I, блокировавшая шведскую крепость, была разбита войсками короля Швеции Карла XII, которые пришли на помощь осаждённым. По словам историков, к поражению российских сил привёл целый ряд факторов: ошибочные тактические решения, низкий уровень подготовки войск, отсутствие резервов и предательство офицеров-иностранцев. Сам Пётр I за день до шведской атаки выехал в Новгород за подкреплениями и в сражении не участвовал. Поражение заставило царя резко ускорить процесс модернизации армии. Четыре года спустя Нарва была взята российской армией. В дальнейшем Пётр одержал безоговорочную победу в Северной войне.
Начало войны
Строительство замка, вокруг которого возник в дальнейшем город Нарва, было начато на землях Новгородской республики датскими рыцарями в 1256 году, приостановлено, а затем возобновлено в конце XIII века. Новгородцы сожгли вражеские укрепления, но датчане восстановили их. По словам историков, замок стал одним из важнейших форпостов западной экспансии в Прибалтике. Позже он вместе с окружающим его посёлком перешёл под власть Тевтонского, а затем — Ливонского ордена.
Во второй половине XVI столетия Нарва вошла в состав Русского государства, став важным портовым и торговым центром на Балтийском море. Однако в дальнейшем она была захвачена шведами и удерживались ими более ста лет.
Швеция полностью лишила Русское государство выхода к Балтийскому морю. Когда Пётр I стал самостоятельно править Россией, он понял, что без незамерзающих портов нормальное экономическое развитие державы невозможно. Поэтому вступление в борьбу со Швецией, которая в то время практически безраздельно господствовала на Балтике, было неизбежно.
«Пётр хотел получить «открытую дверь» в море — порт на Балтике. Этой «дверью» ему виделась Нарва», — отметил в разговоре с RT профессор СПбГУ Павел Кротов.
В 1699 году Россия создала антишведский союз с Данией и Саксонией, после чего начала готовиться к войне.
«Чтобы обезопасить свои южные границы, Россия подписала в 1700 году Константинопольский мирный договор с Османской империей. Практически сразу после этого Пётр повёл свои войска к берегам Балтийского моря», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.
По его словам, Петру предстояло столкнуться с опасным противником. Король Швеции Карл XII был талантливым военачальником, обучившим свои войска молниеносным атакам. Его армия комплектовалась как за счёт призыва по территориальному принципу, так и добровольцами. Солдаты получали жильё и жалованье от государства.
Карл быстро принудил к капитуляции Данию и обратил своё внимание на восток, где Пётр I без боя взял крепость Ям и стал стягивать войска к Нарве.
Пётр уже проводил модернизацию своих войск, но продвигалась она довольно медленно. Большинство военнослужащих были недостаточно хорошо обучены. Всего два полка — Семёновский и Преображенский — были полностью организованы по западным образцам, ещё два — Лефортовский и Бутырский — находились в стадии реорганизации. Оружие поставлялось в Россию преимущественно из-за границы. Значительную часть офицерского корпуса составляли иностранцы.
С конца октября русская артиллерия начала обстрелы Нарвы, однако нанести существенный ущерб крепостным стенам не смогла — орудия обладали недостаточно большим калибром, а кроме того, уже через две недели армия стала испытывать нехватку боеприпасов.
В Прибалтике единственный крупный шведский отряд в это время оставался в городе Рюевель. Однако вскоре в Пернов прибыл во главе нового корпуса Карл XII. Пообещав льготы прибалтийским городам, шведский король набрал в свою армию местных ополченцев.
«Такой стремительности от Карла никто не ожидал. Со стороны российского командования имела место явная недооценка противника», — отметил Виталий Захаров.
В октябре Пётр I отправил на запад от Нарвы несколько тысяч кавалеристов под командованием Бориса Шереметева. Узнав о начале движения шведских войск, Шереметев разделил свой отряд на несколько небольших — чтобы перекрыть все ведущие к Нарве дороги.
5—6 ноября начались столкновения между передовыми отрядами шведов и русской кавалерией. Два шведских офицера, попав в плен, согласно инструкциям своего короля, рассказали русским, что Карл XII ведёт с собой до 50 тыс. солдат, хотя шведская армия была гораздо меньше.
Отправив в разные районы Прибалтики небольшие отряды, Карл с основными силами двинулся в сторону Нарвы. Передовые позиции русской армии у Пюхайоги занимал Шереметев. Его кавалерия попала под мощный артобстрел и 27 ноября отступила к Нарве.
Царь был разгневан действиями Шереметева, но выслушал его и узнал о полученных от пленных шведов данных относительно численности вражеской армии. 29 ноября Пётр выехал за подкреплениями в Новгород. Командовать армией он оставил принятого им на службу саксонского фельдмаршала — герцога Карла Евгения де Круа.
Битва при Нарве
Русские позиции в районе Нарвы были прикрыты двойными земляными валами общей протяжённостью более семи километров. Когда шведы утром 30 ноября вышли к ним, де Круа приказал выстроить русские войска в одну линию между валами. Шереметев на военном совете указал ему на растянутость позиций и предложил вывести основные силы российских войск в поле, чтобы дать сражение Карлу. Однако де Круа решил остаться на месте. Тем самым он, по словам историков, передал инициативу шведскому королю.
«Генералитет не смог правильно распорядиться теми силами, которые имелись», — подчеркнул Павел Кротов.
Воспользовавшись сильным снегопадом, Карл незаметно подвёл войска к русским позициям и начал атаку, оказывая ощутимое давление на флангах. Из-за растянутого построения российских войск армия Карла смогла прорвать оборону в нескольких местах. Кавалерия Шереметева перешла в беспорядочное отступление.
«Дворянское конное ополчение к этому времени успело выродиться. Под Нарвой оно повело себя позорно — бросилось в бегство, даже не видя неприятеля», — отметил Кротов.
Герцог де Круа вместе с рядом других командиров-иностранцев сдались в плен. В то же самое время на правом фланге Преображенский, Семёновский и Лефортовский полки вместе с примкнувшими к ним солдатами из других подразделений оказывали врагу героическое сопротивление. На левом фланге сражалась дивизия Адама Вейде.
Оставшиеся на своих позициях русские части воевали ожесточённо. Был уничтожен шведский генерал-майор Юхан Риббинг. Под самим Карлом XII погибла лошадь. Однако изменить ход битвы было уже невозможно. Российская армия под Нарвой лишилась единого командования и связи между флангами.
1—2 декабря оставшиеся в строю командиры провели переговоры о капитуляции на условиях свободного прохода на свою территорию. Ряд подразделений смогли даже договориться о сохранении личного оружия и знамён. Но армия потеряла артиллерию и царскую казну.
«Русскую армию подвела слабая организация. А те, кому она была доверена, не проявили достаточно упорства, энергии, организационных способностей. Часть иноземных офицеров, устрашённых славой Карла XII, решили сдаться, покинув свои войска», — рассказал в беседе с RT профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Вышедшие из-под Нарвы части отступили в Новгород. Несмотря на то что дворянская кавалерия показала себя в сражении не с лучшей стороны, Пётр I ободрил её командующего Шереметева и не стал его наказывать. Это решение оказалось оправданным. В дальнейшем Борис Шереметев одержал много блестящих побед.
«Некоторые уроки Россия получает дорогой ценой. Нарва — дорогой урок. Реорганизация армии и более внимательное отношение к командному составу — это те выводы, которые были сделаны по результатам Нарвского сражения», — подчеркнул Дмитрий Володихин.
Работа над ошибками
Пётр резко интенсифицировал военные реформы в России. Он реорганизовал штатную структуру и систему управления войсками, ввёл новые виды вооружения, наладил в стране масштабное производство оружия и боеприпасов. По словам Павла Кротова, в России развернулась массированная индустриализация, направленная на обеспечение нужд армии.
«Поражение под Нарвой вынудило Россию день и ночь трудиться, восстанавливать потенциал. Ускорен был процесс реформ», — подчеркнул историк.
В 1701 году русская армия развернула в Прибалтике «малую войну», а ещё через год перешла к успешной реализации масштабных операций против шведов. Вскоре Пётр I получил заветный выход к морю в районе Невы, а в 1704 году российские полки всё-таки взяли Нарву. В дальнейшем шведов ожидал полный разгром в Северной войне.
«Результат — блистательный. Огромные территории, которыми владела Швеция, в итоге оказались частью территории России. Начали войну скверно — закончили триумфально», — заявил Дмитрий Володихин.
По словам историков, после Нарвы Пётр убедился, что для победы ему нужна принципиально новая армия, и проявил блестящее умение учиться на собственных ошибках.