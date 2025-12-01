Что делал Николай II во Владикавказе

111 лет назад государь император Николай II посетил Владикавказ. Чтобы понять, что привело последнего русского царя в эти края и отследить его маршрут, мы поговорили с краеведом и историком Феликсом Киреевым.

Во Владикавказе Николай II оказался, когда возвращался с Кавказского фронта. Накануне монаршего визита в газете «Терские Ведомости» от 3 декабря 1914 г. было опубликовано обращение владикавказского головы Гаппо Баева. И вот что он говорил:

«Посещение Государем Императором Кавказа, в эту великую годину новой Отечественной войны, в разгаре боев на Кавказском фронте. Его бодрящее слово — ко всему населению Кавказа… налагает на граждан Владикавказа сугубый долг преданности и благодарности за оказываемую городу высокую честь своим посещением в ближайшие дни».

От турецкого войска ушел

Пока Николай был в Сарыкамыше (город в Турции — ред.), Турция готовила свое наступление. И когда царский поезд выезжал оттуда во Владикавказ, турецкие передовые части уже выходили на позиции.

— Турецкие разведчики видели этот поезд, но даже не предполагали, что в нем едет сам государь, — говорит Киреев, — а если бы знали, то попытались бы его захватить, такой вот интересный факт.

Государь побывал во Владикавказе в начале декабря 1914 г. Уже шла Первая мировая война, в октябре в нее вступила Турция, что вызвало открытие Кавказского фронта боевых действий. Посещение Кавказа императором состоялось накануне турецкого наступления. Маршрут поездки был таков: Екатеринодар — Дербент — Тифлис — Карс — Сарыкамыш — вновь Карс — вновь Дербент — Владикавказ — Ростов-на-Дону.

4 декабря на станции Беслан императора встретил начальник Терской области и наказной атаман Терского казачьего войска генерал-лейтенант С. Флейшер. Во Владикавказе к приезду Николая II на вокзале собралось большое количество людей, от городского главы Гаппо Баева до представителей купцов, ремесленников и рабочих железной дороги. Этот момент отмечен записью в личном дневнике государя:

«4-го декабря. Четверг. На ст. Беслан в поезд вошел Терский атаман ген. Флейшер. В 11 час. прибыл во Владикавказ с чудным солнцем. Почетный караул от отличной дружины ополчения, прием депутаций и пр. Поехал в новый войсковой собор, около которого стоял войсковой круг и представители народностей всей Терской области. Город был неузнаваем с 1888 г. (в тот год Николай Александрович, будучи наследником, посетил Владикавказ со своим отцом Александром III — ред.). Объехал несколько лазаретов и под конец Владикавказский кадетский корпус. Оттуда на вокзал. Вид был чудесный на хребет — Казбек любезно показался. До обеда на ст. Минеральные Воды было много депутаций от Ставропольской губернии и тьма народа. Погода была мягкая».

Близкие сердцу императора казаки

С вокзала Николай II с генерал-лейтенантом С. Флейшером отбыл в Кафедральный собор Михаила Архангела на молебен. Там он приложился к кавказской святыне — чудотворной Моздокской Иверской иконе Божией Матери — и принял в подарок ее копию. Осетинское духовенство преподнесло в дар императору икону Святого Георгия Победоносца.

Затем император посетил Терский войсковой круг, который состоялся у собора. Войсковые старшины поднесли хлеб-соль. А после Николай II принял хлеб-соль также от русского крестьянского населения области и от местных горских народов. Депутация от осетин поднесла государю 10 000 рублей на нужды раненых, а от караногайцев — 5 000 рублей.

— В 13:55 Николай II прибыл во Владикавказский кадетский корпус и сразу направился в лазарет для раненых, открытый при корпусе, — рассказывает историк. — Узнав, что уже есть 12 убитых офицеров, император покачал головой и выразил сочувствие. Посетив корпусной лазарет, он обошел все палаты и расспрашивал каждого кадета, сколько ему лет, давно ли в лазарете, кто родители, давно ли в корпусе, чем болен.

Легко представить, как ошеломлены и растроганы были молодые люди. Но пробыл Николай там совсем недолго и в 14:20 отбыл из корпуса прямо на вокзал. Кадеты были выстроены на улице по пути следования Его Величества и провожали государя громкими восторженными криками «ура».

Царь поехал в столицу через Ростов. Судя по всему, о Владикавказе у него остались самые приятные впечатления. Во всяком случае, в телеграмме, которой он удостоил генерал-лейтенанта Флейшера, говорилось следующее: «Поручаю Вам передать терским казакам и населению области мою сердечную благодарность за их молитвенные благожелания, с особым удовольствием вспоминаю мое, хотя и недолгое, пребывание во Владикавказе среди близких моему сердцу терских казаков».