«Моторы Победы»: как лучшие двигатели ВВС Красной армии превзошли BMW

В начале декабря Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) отметит 95-летие. Советские власти создали эту уникальную научную организацию, чтобы ликвидировать зависимость отечественной авиационной промышленности от иностранных технологий, а также для полноценного обеспечения ВВС Красной армии собственными силовыми установками. С участием специалистов института были разработаны поршневые двигатели, на которых в годы Великой Отечественной летала почти вся боевая авиация нашей страны. Также в период войны институт внёс существенный вклад в создание воздушно-реактивных моторов. По словам экспертов, благодаря работе ЦИАМ ВВС Красной армии своевременно оснащались современными моторами.

© RT на русском

ЦИАМ носит имя Петра Ионовича Баранова, начальника ВВС Красной армии и замнаркома тяжёлой промышленности СССР по авиации.

Как рассказал в комментарии RT генеральный директор ЦИАМ Андрей Козлов, Баранов был одним из главных инициаторов создания в СССР собственной конкурентоспособной боевой авиации. На посту замнаркома тяжёлой промышленности молодой энергичный управленец стремился обеспечить Красную армию 100 тыс. новых боевых самолётов.

В 1933 году в возрасте 40 лет он погиб, когда летел на открытие авиазавода в Севастополе. Тем не менее, как считает гендиректор ЦИАМ, Баранов успел внести колоссальный вклад в развитие авиапрома СССР.

«Он форсировал разработку отечественных самолётов и двигателей, умело организовывая вокруг этой стратегической задачи всю необходимую инфраструктуру. Чтобы оценить вклад Петра Ионовича, достаточно сказать, что в 1934 году, по сравнению с 1930-м, производство самолётов в СССР выросло в четыре раза, авиамоторов — в семь раз», — пояснил Козлов.

Превзошли BMW

Уже в первую пятилетку развития народного хозяйства (1928—1932 гг.) авиационная и двигателестроительная промышленность СССР совместно с ЦИАМ создала 56 прототипов самолётов и 17 опытных моторов. В серийное производство пошли 11 машин и пять силовых установок.

ВВС Красной армии получили самый мощный на тот момент авиадвигатель страны — поршневой бензиновый мотор М-34 (АМ-34) конструкции Александра Микулина. По ряду характеристик он превзошёл западные моторы, включая немецкий BMW-VI.

© Документ об учреждении института / Легендарный экипаж Валерия Чкалова на фоне мотора М-34РД // Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ)

В частности, детище Микулина устанавливалось на цельнометаллический самолёт АНТ-25. В 1937 году на этой машине свои знаменитые рекорды дальности перелёта установили экипажи под командованием Валерия Чкалова и Михаила Громова.

Моторами М-34 оснащались бомбардировщики ТБ-7 (Пе-8) и ТБ-3, на которых асы Красной армии совершали налёты на Берлин ещё в самом начале Великой Отечественной.

Двигатель Микулина стал основой для целого семейства моторов, отличавшихся по мощности и назначению. Например, легендарный штурмовик, «летающий танк» Ил-2 поднимался в воздух на модификации АМ-38/АМ-38Ф. По данным ЦИАМ, за годы войны советская промышленность выпустила свыше 43 тыс. таких моторов.

Как заявил Андрей Козлов, у М-34, как у любого первенца, был непростой технический путь до «крыла».

© Стенд для испытаний мотора М-34 // ЦИАМ

«Его несколько раз модернизировали, уменьшали вес, боролись с высоким потреблением топлива и низкой надёжностью. Но в итоге довели до ума, и самолёты с АМ-34 разных модификаций эксплуатировались в ВВС до конца Великой Отечественной войны», — рассказал Козлов.

Сила дизеля

Во вторую пятилетку (1933—1937 гг.) группа конструкторов ЦИАМ во главе с Алексеем Чаромским разработала 12-цилиндровый дизельный двигатель АН-1. Мощность агрегата могла превышать 900 л. с.

На основе АН-1 был разработан серийный «нефтяной» мотор АЧ-30, который устанавливался на некоторые образцы бомбардировщиков Пе-8, Ер-2.

АН-1 не получил по-настоящему широкого распространения в боевой авиации. Однако уникальные конструкторские решения специалистов ЦИАМ пригодились при доводке дизельного мотора В-2 для танка Т-34.

Учёные внесли около 2 тыс. изменений в конструкцию сухопутного агрегата, что позволило развернуть его массовое производство до начала гитлеровского вторжения.

«При создании сердца танка Т-34 использовались дизельный научно-технический задел и компетенции специалистов ЦИАМ: в то время они были ведущими по такому типу моторов», — пояснил Андрей Козлов.

Впоследствии именно на основе В-2 отечественные инженеры создавали моторы для танков. Его самой современной вариацией является дизель В-92С2Ф, который используется в танках Т-90М «Прорыв».

Значительный пласт истории ЦИАМ связан с легендарным двигателистом Владимиром Климовым, который занимался созданием принципиально новых агрегатов. В 1934 году конструктор ушёл из института, но продолжил тесно сотрудничать с ним.

Главной довоенной разработкой Климова считается поршневой двигатель М-100. Циамовцы активно способствовали его модернизации и появлению новых моторов так называемой 100-й серии. Благодаря поддержке учёных в производство пошли моторы М-100А и М-103.

Позднее при участии ЦИАМ Климов создал выдающийся по характеристикам агрегат 100-й серии — М-105. После запуска производства эти моторы оснащались разработанными в институте двухступенчатыми приводными центробежными нагнетателями. Благодаря им двигатели сохраняли высокую мощность даже на высоте 10 км.

Значение М-105 для ВВС Красной армии трудно переоценить. На этом моторе летали истребители ЛаГГ-3, Як-1, Як-7, Як-9, бомбардировщики Як-4, Пе-2, Ер-2.

По информации института, заводы СССР выпустили около 100 тыс. двигателей 100-й серии. В ходе Великой Отечественной на них летали более половины боевых машин Красной армии.

Ещё одним важным фронтом работ института в годы войны была доводка моторов М-82А (АШ-82) главного конструктора Аркадия Дмитриевича Швецова. Эти двигатели устанавливались на самолёты ЛаГ-5, ЛаГ-7, Су-2 и Ту-2.

«Моторы Швецова были очень надёжными, и в них было множество нововведений — во многом благодаря работе специалистов ЦИАМ. Например, циамовцы реализовали схему непосредственного впрыска топлива, увеличили турбонаддув и усилили поршни двигателя», — отметил гендиректор ЦИАМ.

Первый реактивный

Существенный вклад ЦИАМ внёс в разработку первых реактивных двигателей. Именно в стенах этого института была воссоздана группа специалистов во главе с талантливейшим конструктором Архипом Михайловичем Люлькой. Она занималась разработкой опытного турбореактивного двигателя ТР-1 (РД-1).

В рамках этого проекта были освоены новые технологии изготовления ключевых элементов принципиально нового силового агрегата. Позднее, в 1944 году, институт провёл исследования по подбору топливных смесей. Одновременно ЦИАМ занимался разработкой эскизного проекта одновального турбореактивного двигателя с центробежным компрессором и осевой турбиной.

Также в годы войны под руководством другого прославленного советского конструктора, Владимира Николаевича Челомея, в институте разрабатывался пульсирующий воздушно-реактивный двигатель (ПуВРД).

«Его рождение ознаменовалось немалым переполохом: громкая «пулемётная» стрельба в столице! Оказалось, в ЦИАМ запустили принципиально новый для отечественной авиации двигатель», — рассказал RT Андрей Козлов.

Ещё одним проектом института в период Великой Отечественной был комбинированный мотор Э-3020. Он совмещал поршневой двигатель ВК-107Р и привод компрессорного воздушно-реактивного двигателя ВРДК. Впоследствии такими гибридами оснащались истребители И-250 и И-107 (Су-5).

«Разработки специалистов ЦИАМ положили начало эре реактивной авиации, которая после войны начала стремительно развиваться», — подчеркнул гендиректор института.

Центр компетенций

Как заявил в беседе с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, ЦИАМ внёс неоценимый вклад в обеспечение ВВС Красной армии современными моторами, став мощнейшим центром компетенций советского двигателестроения.

«В 1930-е годы и в период Великой Отечественной ЦИАМ превратился в мощнейший центр компетенций, в один из ключевых источников технологий по модернизации поршневых двигателей ВВС и созданию принципиально новых моторов — реактивных. Это поистине были моторы нашей Победы», — отметил Гусаров.

По мнению эксперта, во многом благодаря деятельности ЦИАМ боевая авиация Красной армии получала самолёты, оснащённые моторами увеличенной дальности и повышенной мощности.

«ЦИАМ создавался как единый научно-исследовательский центр, который генерировал новые инженерные решения и обеспечивал их экспериментальное сопровождение. Поэтому моторы ВВС Красной армии так быстро совершенствовались, несмотря на все тяготы Великой Отечественной», — подытожил Гусаров.