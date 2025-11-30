Операция «Атрина»: как СССР в последний раз унизил США

В марте 1987-го из Баренцева моря вышла группа из пяти атомных подводных лодок Северного флота (К-299, К-255, К-244, К-298 и К-524) под командованием капитана 1-го ранга Анатолия Шевченко. За их движением пристально следила мощная группировка НАТО — самолеты, корабли и подлодки. Пока советские «атомохи» шли вдоль Скандинавии, противник ожидал, что они выберут один из стандартных маршрутов.

© РИА Новости

Но случилось неожиданное: вся группа разом исчезла с радаров и гидроакустических станций альянса. Для командования НАТО это стал шок. На поиски были брошены все силы: патрульная авиация, спутники-шпионы, противолодочные корабли. День за днем они прочесывали Атлантику, однако советские субмарины будто растворились в океанской пучине.

«Под носом» у Америки

Совершив рискованный переход через непривычно теплые и насыщенные водорослями районы Саргассова моря, советские подводники вышли к самому побережью Соединенных Штатов. Некоторые лодки были зафиксированы аж у побережья Луизианы, в районе Нового Орлеана. Известие о том, что у самых границ страны действует целая группа атомных подлодок вероятного противника, доложили лично президенту Рональду Рейгану. В срочном порядке вдоль американского побережья начали рыскать шесть самых современных на тот момент атомных «охотников» типа «Лос-Анджелес».

Однако было уже поздно. Как и задумывали авторы операции, адмиралы Григорий Бондаренко и Евгений Волобуев, советские моряки блестяще доказали: они способны незаметно подобраться «под самый нос» к американскому берегу. Это достижение имело колоссальное стратегическое значение — в случае ядерного конфликта города США оказались бы беззащитны перед ракетным ударом из-за океана.

Секрет успеха

Как же удалось совершить этот прорыв? Во-первых, командование ВМФ СССР отказалось от привычных, нахоженных маршрутов в Северной Атлантике, которые были плотно прикрыты противолодочными силами НАТО.

Во-вторых, по мнению экспертов, решающую роль сыграла новая гидроакустическая аппаратура «Рица», которая поступила на вооружение флота годом ранее. Как отмечал писатель-маринист и бывший подводник Николай Черкашин, «Рица» позволяла выдерживать огромную дистанцию между лодками. Все пять субмарин образовали в океане гигантскую «гребенку» шириной до 500 миль, буквально прочесывая Атлантику. Американские противолодочники, не веря в возможность такого построения, искали их по старым схемам — и безрезультатно.

Не без потерь, но с триумфом

Операция, впрочем, не обошлась без эксцессов. На обратном пути одной из подлодок все же пришлось обнаружить себя. Американская сторона, стоит отметить, утверждает, что имела примерное представление о перемещениях группы, но для этого им пришлось задействовать невероятные ресурсы слежения.

Несмотря на это, в мае 1987 года все пять атомоходов благополучно вернулись на базу «Западная Лица». По словам тогдашнего главкома ВМФ СССР адмирала Владимира Чернавина, успех этой «малой битвы за Атлантику» не только восстановил международный престиж флота, но и поднял боевой дух подводников, еще не оправившихся от гибели атомохода К-219 годом ранее. Попутно была собрана бесценная информация о судоходстве в ранее «слепых» для СССР районах Атлантики.

Операция «Атрина» стала лебединой песней советского подплава в Холодной войне — до распада СССР столь масштабных и дерзких операций больше не проводилось.