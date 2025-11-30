Превзошел Джека-Потрошителя: какого убийцу так и не смогли поймать

Имя Джека-Потрошителя стало нарицательным для всех серийных убийц. Однако история знает другого, ещё более загадочного преступника, который так и не был пойман, а по количеству заявленных жертв превзошел своего лондонского «предшественника». Его псевдоним — Зодиак. Семьдесят лет спустя после Потрошителя он терроризировал Калифорнию, оставив после себя шлейф смертей, шифров и горькое чувство неразгаданной тайны.

Портрет преступника

С конца 1968 года в США, в районе залива Сан-Франциско, началась серия жестоких нападений. Преступник, назвавший себя Зодиаком, вёл изощренную психологическую войну, отправляя в местные газеты письма, полные цинизма и иронии. В них он не только брал ответственность за преступления, но и заявлял о 37 жертвах. Следствие, однако, с уверенностью приписывает ему лишь семь эпизодов: пятеро погибших и двое выживших. Все жертвы были молоды — от 16 до 29 лет.

Главной «визитной карточкой» Зодиака стали четыре криптограммы. Убийца утверждал, что в трёх из них зашифровано его имя. Этот вызов бросил тень бессилия на лучших шифровальщиков ФБР и АНБ. Разгадать удалось лишь одну из них, и сделала это не команда профессионалов, а простая школьная учительница с мужем. В послании не оказалось имени, лишь маниакальное признание: Зодиак убивал, чтобы собрать «рабов для загробной жизни». Были ли остальные шифры гениальной мистификацией или просто троллингом, направленным на усмешку над правоохранительными органами, — остаётся одной из главных загадок.

Жертвы и исчезновение Зодиака

След Зодиака — это цепь трагедий, чаще всего разворачивавшихся на уединённых автомобильных стоянках. Дэвид Фарадей и Бэтти Лу Дженсен - влюбленная пара, расстрелянная на своем первом свидании. Они находились в автомобиле на стоянке неподалеку от озера. Преступник подъехал на авто, заставил влюбленных выйти и расстрелял их. Девушка пыталась убежать, но неудачно.

Дарлин Феррин и Майкл Мажо также были расстреляны Зодиаком. Их преступник застрелил прямо в автомобиле. Так как дело было ночью, то он воспользовался фонариком, чтобы не промахнуться. Несмотря на страшные ранения, парню удалось выжить.

Брайан Келвин Хартнелл и Сесилия Энн Шепард подверглись нападению на берегу водоема. В этот раз Зодиак действовал не огнестрельным оружием, а ножом. Девушка после многочисленных ранений скончалась, парень выжил.

Пол Ли Стайн - этот мужчина был застрелен на территории Сан-Франциско.

Есть и еще ряд жертв, которые, возможно, были делом рук Зодиака. Среди них еще одна пара молодых людей, 17-летняя девушка и 27-летняя женщина. По словам 22-летней Кэтлин Джонс, ее и 10-месячную дочь похитил мужчина и пытался вывезти в автомобиле в неизвестном ей направлении. К счастью женщине удалось сбежать вместе с ребенком. Почему есть подозрения, что и эти 5 преступлений дело рук Зодиака? Полиция увидела в них почерк серийного убийцы.

Криптограмма, которую удалось расшифровать, содержит краткое объяснение того, с какой целью Зодиак совершает преступления. По его словам, таким образом он готовит для себя рабов, необходимых ему в загробной жизни...

Письма в газеты приходили до 1974 года. Затем Зодиак замолчал. Весной 2007 года при разборе архивов The Chronicle сотрудники издания нашли рождественскую открытку. Почерк на ней был похож на почерк Зодиака. Отправлена она была в 1990 году. Официальная графологическая экспертиза не подтвердила авторство Зодиака...