В декабре жителям Земли предстоит пережить «геомагнитную жесть» из-за Солнца

В ближайшие дни Землю ожидает серия заметных геомагнитных возмущений, вызванных активностью Солнца. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, после умеренной бури 30 ноября и короткого периода затишья с 1 по 4 декабря, ситуация резко обострится к концу недели.

На пятницу и субботу, 5 и 6 декабря, прогнозируется серия продолжительных магнитных бурь средней силы. Специалисты не исключают, что реальная интенсивность событий может превысить ожидания и достичь высокого уровня, что усилит влияние на технику и самочувствие метеозависимых людей.

Хотя на воскресенье, 7 декабря, предсказывается возврат к спокойной обстановке, этот прогноз может быть скорректирован. Причиной неопределённости является мощная активность на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца, полная картина которой прояснится лишь со временем. Учёные продолжают мониторинг, готовые оперативно обновлять данные о космической погоде.

