Бывшая девушка полигамного миллиардера отказалась отдавать ему долг

В Китае бывшая возлюбленная известного в игровой индустрии бизнесмена Сюй Бо отказалась отдавать ему долг из-за его 300 детей. Об этом пишет South China Morning Post.

Сюй Бо и его бывшая девушка Тан Цзин познакомились в 2009 году и прожили вместе 14 лет. После расставания миллиардер заявил, что Цзин должна ему 300 миллионов юаней (3,3 миллиарда рублей). Он объяснил, что с 2012 по 2018 год перевел ей 819 миллионов юаней (9 миллиардов рублей). Одну часть денег она ему вернула, а другую — нет. Это и побудило Бо подать на нее в суд.

Однако недавно Цзин заявила, что ничего бывшему бойфренду возвращать не будет. По ее словам, эти деньги шли на заботу о большой семье, о которой так мечтал Бо. Женщина рассказала, что он является отцом 300 детей. У большинства из них даже нет регистрации. Когда у Цзин уточнили число детей, она снова повторила число 300.

По словам женщины, она сама воспитывает от Бо 11 детей, а за двух дочерей еще и борется с ним в суде. Она подчеркнула, что суд уже встал на ее сторону и отклонил иск мужчины.

Слова Цзин пока не смогли подтвердить. Известно, что Бо выступает за полигамные отношения и призывает женщин рожать как можно больше. Однажды он искал в социальных сетях себе партнерш, заявив, что ему нужно от них 50 сыновей. Бо заявил, что из 50 сыновей сможет воспитать как минимум 10 успешных людей.

Ранее сообщалось, что донор спермы, проживающий в Великобритании, стал отцом 180 детей. По его словам, для этого он либо занимался с «клиентками» сексом, либо отправлял им сперму курьером, либо доставлял биоматериал сам.