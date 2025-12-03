За 10-летний прогул госслужащий угодил в тюрьму

В Кувейте госслужащего, который прогулял 10 лет на работе, приговорили к штрафу в 312 тысяч динаров (78,2 миллиона рублей) и пяти годам тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает Oddity Central.

Мужчина, имя которого не называется, 10 лет числился сотрудником в одном из госучреждений страны, однако на работу не ходил ни разу. За это время он получил зарплату на общую сумму 104 кувейтских динара (29 миллионов рублей). Власти возбудили в отношении него дело по статье о незаконном обогащении и нецелевом использовании государственных средств.

Мошеннику удалось выиграть два процесса, однако кассационный суд отменил эти решения. Теперь, помимо штрафа и тюремного заключения, его обязали вернуть незаконно полученные деньги. Этот приговор стал самым суровым за последние годы. Сейчас в Кувейте развернулась широкомасштабная кампания по борьбе с мошенничеством в области получения заработных плат и коррупцией.

Ранее сообщалось, что в Японии чиновник сотни раз за три года прогулял работу ради спортзала. Во время проверки выяснилось, что между апрелем 2021 года и ноябрем 2024 года мужчина покидал офис в середине рабочего дня 633 раза, то есть он уходил с работы в 80 из 100 случаев.