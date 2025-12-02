Что пропало из рабочего стола Сталина после смерти вождя

Рабочий стол Иосифа Сталина всегда был завален бумагами и документами, с которыми он работал. Для непосвященного человека это выглядело как бардак, но сам генсек без труда ориентировался в этом кажущемся хаосе. Однако, как свидетельствуют очевидцы, после его смерти в марте 1953 года содержимое стола таинственным образом исчезло.

Что хранилось в столе

По свидетельствам историков и близких к Сталину людей, его письменный стол, находившийся сначала в кремлевском кабинете, а затем на даче в Волынском, содержал уникальную коллекцию документов. Среди них были как личные записи, так и материалы огромной исторической ценности.

Историк Рой Медведев упоминает, что Сталин до конца жизни хранил предсмертную записку Николая Бухарина, одного из главных обвиняемых на Московских процессах 1930-х годов, начинавшуюся со слов: «Коба, зачем тебе была нужна моя смерть?». Там же присутствовало резкое письмо Владимира Ленина 1922 года, в котором тот требовал от Сталина извинений за грубость по отношению к Надежде Крупской. В столе также находилось дерзкое послание от лидера Югославии Иосипа Броза Тито, который, по некоторым данным, в ответ на покушение со стороны советских агентов, пригрозил Сталину отправить в Москву собственного наемного убийцу.

Кроме того, как пишет дочь Сталина Светлана Аллилуева в мемуарах, отец был на полном государственном обеспечении. А потому практически не пользовался наличными. Невостребованные пачки денег — его зарплата и иные выплаты — годами скапливались в ящиках стола, превратив его в своеобразный сейф.

«Украли, сволочи!»

Сразу после смерти вождя началась странная чехарда с его архивом. Согласно воспоминаниям Аллилуевой, все деньги, хранившиеся в столе, бесследно пропали. Экономка Валентина, обнаружив пропажу, лишь раздраженно констатировала: «Украли, сволочи!». Кто именно — охранники, представители новых властей или кто-то из окружения — осталось невыясненным.

Исчезновение денег было лишь частью более масштабного процесса. Пропали или были изъяты и многие документы. Среди них, например, стенограммы XIX съезда КПСС (1952 г.). Как отмечает публицист Николай Стариков, исчезли записи, на которых могли быть зафиксированы идеи Сталина о реформе партийного управления. Их отсутствие, по мнению некоторых исследователей, позволило наследникам власти игнорировать возможные изменения и консервировать систему.

Исследователь Елена Прудникова обращает внимание также и на пропажу истории болезни Сталина. Этот факт, наряду со странными обстоятельствами его кончины, стал одной из основ для версии об отравлении. По некоторым предположениям, в карте могли отсутствовать диагнозы, которые официально назывались причиной смерти, например, гипертоническая болезнь.

Конечно, архив Сталина содержал многочисленные компрометирующие материалы. Поэтому его «зачистка» стала логичной частью борьбы за наследство и попыткой обезопасить новых лидеров, за которыми тянулось немало грехов.