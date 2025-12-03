3 декабря: почему в Проклов день не стоит далеко уезжать и принимать гостей

В православии вспоминают святителя Прокла. В народном календаре день так и называют - Прокловым.

Одной из примет этого дня было проклинать нечистую силу, чтобы она не портила жизнь домочадцам. Готовили обереги, например, у входной двери клали старый нож острием к входу и веник метелкой вниз. Считалось, что плохой человек, когда переступит порог дома, обязательно уронит веник. И тогда все зло примет острие ножа, а не хозяева дома.

Плохой приметой было в этот день найти на дороге нож, и тем более его поднять. Это сулило неприятности. Хозяйки в этот день вешали в доме чеснок и чертополох, чтобы угомонить "суматоху" - мелких домашних духов. Если в этот день распускался комнатный цветок, значит скоро родится ребенок. В этот день не отправлялись с дальнюю дорогу: "До Прокла не жди от дороги прока".

Не говорили о своих планах, чтобы не погубить их. Не принимали гостей, так как считалось, что можно поссориться. Если в этот день идет снег - жди начало июня дождливым. Утром снег пошел - к вечеру потеплеет погода. Небо пасмурное и тепло - до января снега не будет. А поленья в печи трещат - скоро ударят морозы.