Сбежавшую из дома собаку нашли посреди океана

В США пропавшую собаку по кличке Сэди удалось найти посреди океана. Об этом пишет People.

Сэди, черный лабрадор-ретривер, сбежала из дома 23 ноября. Ее хозяева Алексис и Брэндон тут же начали поиски любимой собаки с помощью маячка на ее ошейнике. Он и привел их к пляжу в 1,6 километра от дома.

Там пара встретила серфера. Он рассказал им, что видел, как черную собаку унесло в океан. За ней на судне выдвинулись спасатели. Они больше часа искали Сэди и заметили ее дрейфующей на волнах, когда уже сдались и стали возвращаться на берег.

По словам спасателей, собака выглядела уставшей, но была счастлива увидеть людей. Ее вытащили из воды и отдали хозяевам. Воссоединившись с Сэди, Алексис и Брэндон расплакались от счастья.

Ранее сообщалось, что в Великобритании собака по кличке Эмбер пропала на 36 дней и нашлась плывущей с острова на материк. За время своего приключения она преодолела 161 километр.