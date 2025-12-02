Невеста неожиданно постриглась на свадьбе и удивила жениха новым имиджем

Невеста из Клинтон-Тауншип, штат Мичиган, Морган Барнс неожиданно постриглась на свадьбе и удивила жениха новым имиджем. Об этом пишет People.

27-летняя американка решила сделать каре между церемонией бракосочетания и банкетом. Она объяснила, что идея спонтанно преобразиться на свадьбе ей пришла в голову после просмотра видео других невест в соцсетях.

«К счастью, одна из моих лучших подруг парикмахер и владелица салона красоты. Мы договорились, что после ужина, до открытия танцпола, она отведет меня в номер для новобрачных и сделает мне настоящую стрижку!» — рассказала Барнс.

Кроме того, невеста отметила, что сам процесс стрижки занял 12 минут. По ее словам, жених не знал о сюрпризе.

«Он как-то упомянул, что, по его мнению, мне очень пойдет каре, поэтому я решила, что это будет идеальный маленький сюрприз! Его выражение лица на свадебном видео было потрясающим! Оно было даже лучше, чем я ожидала, он был, мягко говоря, в шоке!» — поделилась Барнс своими впечатлениями.

В ноябре сообщалось, что невеста пошла к алтарю в костюме динозавра и сорвала овации.