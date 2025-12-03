В Японии продали рыбу за два миллиона рублей

На рыбном аукционе в японской провинции Исикава за единственную рыбу заплатили четыре миллиона иен (около двух миллионов рублей). Об этом сообщает газета «Майнити симбун».

Лот представлял собой желтохвостую лакедру весом 14,5 килограмма, относящуюся к сорту кирамэки. Такой сорт присваивается только лучшим рыбам, пойманным в Исикаве с декабря по январь и удовлетворяющим определенному набору требований, которые касаются ее веса, формы и внешнего вида.

Четыре миллиона иен — это рекордная сумма, за которую продали рыбу сорта кирамэки. До сих пор ее стоимость достигала четырех миллионов иен лишь однажды. Это произошло в 2022 году, вскоре после появления сорта кирамэки.

Рыбу купила сеть супермаркетов, действующая в Исикаве. Ожидается, что ее будут демонстрировать в одном из магазинов, а затем сделают из нее суши.

Ранее сообщалось, что в Японии тихоокеанский голубой тунец ушел с молотка за 16,9 миллиона иен (10 миллионов рублей). Рыба весила 211 килограммов.