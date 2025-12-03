Арабский халифат: почему исчезла одна из величайших империй в истории

За сто лет после смерти пророка Мухаммеда разрозненные арабские племена совершили невозможное. Они не просто объединились, а создали державу, которая на пике могущества простиралась от Пиренеев до долины Инда. Арабский халифат стал одной из величайших империй в истории, а скорость его экспансии до сих пор поражает воображение.

С чего начался Арабский халифат?

Движущей силой ранней экспансии была не столько религиозная ревность, сколько суровая экономика. Молодому государству, возникшему в ресурсно-бедной Аравии, отчаянно требовались земли, дань и контроль над торговыми путями. Первые походы за пределы полуострова начались уже в 630-х годах.

Удивительно, но арабы на первых порах были прагматичными и толерантными завоевателями. Они не насаждали ислам огнём и мечом, не трогали местные элиты и административные порядки. Христиане, иудеи и зороастрийцы могли сохранить веру, выплачивая особый налог (джизью). Эта гибкая политика снижала сопротивление и позволяла быстро интегрировать новые территории.

Но позже ситуация начала меняться. Во всех покоренных государствах был запущен процесс арабизации местного населения. Наиболее быстро и относительно безболезненно это проходило там, где еще до образования халифата жили многочисленные арабские общины. Например, в Сирии, Палестине, Месопотамии и Египте. Примерно то же самое наблюдалось и с распространением ислама.

Христианство, иудаизм, зороастризм на подчиненных территориях начали постепенно угасать, хоть арабы и не преследовали представителей других религий.

Правда, иноверцы были сильно ограничены в правах.

Столь быстрое превращение халифата в крупную державу многие историки до сих пор называют феноменом. Дело в том, что на своем пути к величию арабы столкнулись с двумя самыми мощными государствами того времени – Византией и Сасанидской Персией. Но выходцам из Аравийского полуострова повезло. Обе эти империи были в упадке из-за многолетнего противостояния друг с другом и внутреннего кризиса. Арабы воспользовались слабостью грозных соперников, что вылилось в три волны завоевательных походов.

Первая волна

С самого начала арабам сопутствовала удача. Им удалось отвоевать у Византии Левант, а у Персии – богатую и плодородную Месопотамию. А в 633 году халифат вторгся в пределы самой империи Сасанидов. Противостояние длилось девятнадцать лет и закончилось полной победой арабов.

Династия Сасанидов перестала существовать, территория Персии отошла к халифату, а ислам пришел на смену зороастризму.

Пока шла война с персами, арабский полководец Амр ибн аль-Ас всего за год (641-642 гг.) сумел присоединить к территории халифата Египет. Чрез пять лет арабы организовали первое вторжение в Северную Африку двумя армиями, общей численностью около сорока тысяч человек. Во главе этого войска встал шейх Абдуллах ибн Саад.

Результаты этого вторжения оказались не столь впечатляющими. Под влияние халифата попал лишь Карфаген. Проведя в изнурительных походах по пустыням больше года, шейх вернулся с войском в Египет.

В 656 году внутри государства вспыхнула гражданская война, спровоцированная убийством Халифа Усмана. Престол занял Али ибн Абу Талиб, но спустя несколько лет погиб и он.

Несмотря на неразбериху, арабам удалось подчинить страны Закавказья и Дербент. Правда, ненадолго. Уже к 661 году почти вся эта территория стала независимой от халифата – сказалась помощь Византии.

Вторая волна

Как только ситуация в халифате успокоилась, арабы вновь хлынули в Северную Африку, находящуюся под контролем Византии.

Пятидесятитысячное войско под командованием Укбы ибн Нафи сумело взять город Кайруан и превратить его в кротчайшие сроки в главный форпост для дальнейшего военного продвижения. Эта же крепость стала и столицей новой области Ифрикии, находящейся на территории современного Туниса.

Защитив тыл, арабы двинулись дальше. И сумели захватить два крупных города – Буджию и Танжер. Но вскоре вспыхнуло восстание подчиненных берберов. Укбе ибн Нафи пришлось со своим войском отправиться на его подавление.

Война с кочевниками, которых активно поддерживала Византия, складывалась для арабов неудачно. Сначала в одном из сражений погиб сам ибн Нафи, а затем и Зухейр – присланный на его место полководец.

Подавить восстание помешала и очередная гражданская война и восстание в Сирии. Вторую североафриканскую кампанию пришлось в срочном порядке свернуть.

Третья волна

Новая военная кампания началась в конце 780-х. Первым делом арабы рьяно взялись за возвращение потерянных территорий Закавказья. За короткий срок они смогли покорить три восточногрузинских княжества, но полноценно закрепились лишь в одном из них – Картли.

Затем халифат направил войска на запад Грузии, где находилось княжество Эгриси, зависимое от Византии. Местный правитель решил, что воевать с арабами бессмысленно и потому просто сдал город и помог захватчикам изгнать греков.

Таким образом, уже к 700 году под властью халифата оказалось почти все Закавказье, за исключением нескольких горных районов, которые подчинялись Византии.

Когда с закавказскими государствами было покончено, арабы направили свои армии в страны Магриба (так они называли североафриканское побережье). Там им уже, конечно, были «не рады». Поэтому воскам халифата пришлось заново захватывать города бывшей своей провинции Ифрикии. Но Византия ждала такого поворота событий и из Константинополя прибыла большая армия, которую поддерживали отряды из Сицилии, а также вестготы из римской Испании.

Поначалу арабы решил не ввязываться в открытый бой, а отступили к Кайруану. Но вскоре противникам все же пришлось столкнуться. Решающий бой произошел вблизи Карфагена, где арабы разгромили войска союзников и беспрепятственно вошли в город.

Еще один бой состоялся около Утики. Но и здесь халифат был сильнее. Два сокрушительных поражения заставили Византийскую империю отказаться от претензий на североафриканское побережье. А арабы продолжили завоевания.

Меньше чем за десять лет им удалось подчинить себе все страны Магриба. Единственным исключением был город Сеута, находящийся на побережье современного Марокко, напротив Гибралтара. Благодаря присоединению такой огромной территории, Арабский халифат увеличил свои «аппетиты» и стал посматривать в сторону лакомого Пиренейского полуострова.

В 711 году военачальник Тарик ибн Зияд высадился со своей армией в Испании. Война с вестготами продолжалась около трех лет, и закончилось уничтожением их государства.

Пока шла война на Пиренеях, арабы в 712 году сумели значительно расширить свои восточные границы, покорив область по нижнему течению Инда под названием Синд.

Закат халифата

После этих триумфов звезда халифата начала потихоньку закатываться. Сначала из-под власти арабов освободился Иран, затем некоторые княжества в Закавказье. В IX-X веках государство и вовсе вошло в затяжной кризис. Виной тому стали сразу три причины.

Во-первых, в самом халифате начали вспыхивать гражданские войны. Власть переходила из рук одного правителя к другому чуть ли не каждые три-четыре года.

Во-вторых, покоренные народы то и дело устраивали восстания, и подавлять их становилось все сложнее. В-третьих, свою роль сыграли и многочисленные Крестовые походы, которые забирали у ослабленного государства последние силы.