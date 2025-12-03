Каким государствам СССР дарил свои земли

В исторической памяти СССР часто предстает государством, последовательно и неизменно расширяющим свои границы. Однако после Второй мировой войны советское руководство не только приобретало, но и передавало другим странам значительные территории. Правда, считать это банальным «раздариванием», как нередко пытаются представить сейчас, не стоит. Все подобные решения были продиктованы сложной логикой послевоенного устройства, союзнической дипломатией и попытками нормализовать отношения с соседями.

Польша

Пожалуй, это самый масштабный случай передачи земель, являвшийся «частью сложного территориального урегулирования», закрепленного решениями Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций.

В 1944-1945 гг. в рамках установления границы по так называемой линии Керзона (предложенной еще в 1920 году) Польской Народной Республике были переданы значительная часть Белостокской области, ранее находившаяся в составе БССР и город Пшемысль (Перемышль) с окрестностями, ранее бывший в составе УССР. Взамен Польша официально признала вхождение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, ставших советскими в результате военной кампании 1939 года.

Кроме того, в 1951 г. согласно Договору об обмене участками территорий СССР передал Польше около 480 км² в Люблинском воеводстве, получив взамен примерно такую же площадь на территории УССР с перспективными угольными месторождениями.

Финляндия

В 1955-1956 гг. финнам был передан полуостров Порккала. Но это опять же не было подарком — эта территория не была советской. СССР лишь арендовал ее у Финляндии по Парижскому мирному договору 1947 года для создания военно-морской базы. Н.С. Хрущев досрочно (аренда была на 50 лет) отказался от этих прав в рамках политики сокращения военного присутствия за рубежом и улучшения отношений с нейтральной Финляндией. Это был, скорее, этакий жест доброй воли, но точно не передача суверенной территории.

Также в рамках этой программы в 1956 г. была ликвидирована Карело-Финская ССР — союзная республика стала Карельской АССР в составе РСФСР. Это было внутреннее административное изменение, сделанное в угоду внешней политике, а не передача земли Финляндии. Финляндия не предъявляла на эти территории претензий после 1947 года.

Китай

Как и в случае с Порккалой, порты на Ляодунском полуострове Порт-Артур (Люйшунь) и Дальний (Далянь) не входили в состав СССР. По Советско-китайскому договору 1945 года они передавались в аренду на 30 лет для создания военно-морской базы. После образования КНР и переговоров Сталина с Мао Цзэдуном срок аренды был сокращен. Окончательно СССР вывел войска и передал инфраструктуру Китаю в 1955 году, что также стало шагом Хрущева по укреплению союза с Пекином.

СССР контролировал ряд пограничных речных островов на Амуре и Уссури. В начале 1960-х, на фоне идеологических разногласий, Китай оспаривал их принадлежность. Хрущев был готов к переговорам о передаче части островов, но его отставка в 1964 году заморозила процесс. Вопрос был окончательно урегулирован только Российской Федерацией в 2004-2005 гг.

США

Соглашение Шеварднадзе–Бейкера 1990 года изменило морскую границу в Беринговом и Чукотском морях — США отошла значительная акватория. Правда, это опять-таки был не дар, а двусторонний договор о разграничении исключительных экономических зон и континентального шельфа. Он был подписан на закате существования СССР и не ратифицирован Верховным Советом СССР и позднее — РФ. Поэтому его юридический статус остается спорным: Россия выполняет его де-факто, но оспаривает де-юре.