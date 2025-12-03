Пациент Освальд: как убийца Кеннеди оказался в советской психбольнице

Ли Харви Освальд, человек, обвиненный в убийстве президента США Джона Кеннеди, за несколько лет до этого пытался перебраться в СССР. Однако эта попытка закончилась психиатрической клиникой. Впрочем, и после жизнь в Советском Союзе не стала для Освальда счастливой.

Американский «товарищ»

Еще в юности Освальд увлекся марксизмом. В свои армейские годы, в морской пехоте США, он изучал русский язык. Причем, как утверждали некоторые его современники, владел им очень неплохо. За свои нескрываемые симпатии к социализму он получил от сослуживцев ироническое прозвище «Товарищ Освальдкович», которое, судя по воспоминаниям, ему самому даже нравилось. Будущий убийца Кеннеди даже мечтал эмигрировать в СССР, считая Советский Союз воплощением социальной справедливости.

«Психиатрический» маневр

Осенью 1959 года, совершив путешествие через Францию, Англию и Финляндию, Освальд прибыл в Москву как турист и немедленно подал прошение о советском гражданстве, мотивируя это политическими убеждениями. Ответ советских властей стал для Освальда неожиданным: отказ. Его туристическая виза истекала, и, оказавшись в столь отчаянном положении, он совершил попытку самоубийства — вскрыл себе вены в гостиничном номере. Но это его положения точно не улучшило.

По советским законам того времени, подобное автоматически влекло принудительную госпитализацию в психиатрическую лечебницу для обследования. Именно так, с пятью швами на запястье, Освальд оказался пациентом московской психбольницы.

Филип Шенон в книге «Анатомия убийства» предполагает, что суицид мог быть инсценировкой по заданию КГБ. Согласно этой конспирологической гипотезе, госпитализация давала возможность для конспиративной подготовки Освальда как агента под прикрытием. Однако никаких документальных доказательств этой версии не существует.

Минская идиллия

тем не менее этот отчаянный поступок возымел свой эффект. После выписки из больницы власти, не желая нового скандала, разрешили Освальду остаться. Правда, его мечты о столичной жизни и поступлении в МГУ не сбылись — его отправили в Минск. Там он получил однокомнатную квартиру, высокооплачиваемую (по советским меркам) работу на радиозаводе «Горизонт» и жизнь под неусыпным наблюдением КГБ.

Однако использовать Освальда в качестве осведомителя или шпиона не удалось. Сотрудники госбезопасности быстро разочаровались в своем подопечном, считая его «мусором». Освальд вел жизнь обычного советского холостяка: ходил в кино, кафе и на танцплощадки. Парадоксально, но в донесениях КГБ отмечалось, что, называя себя марксистом, он «не проявлял никакого интереса к политической литературе».

Идиллия в Минске быстро поблекла для Освальда. Он разочаровался в советской реальности, которую находил скучной, бедной и лишенной привычных американских удовольствий. Так, в своем дневнике он жаловался на отсутствие в Минске боулинга. «Роман» с СССР продлился менее трех лет.

Возвращение в Америку

В 1962 году, уже с советской женой Мариной и ребенком, Освальд вернулся в США. Последующие события — убийство Кеннеди в 1963 году, арест Освальда, его последующее убийство на глазах у телекамер владельцем ночного клуба Джеком Руби — навсегда изменили образ этого человека в глазах общественности.

Советский эпизод жизни Освальда породил ряд новых конспирологических версий. Существует информация (правда, неоднозначная), что за несколько недель до убийства он ездил в Мексику, где, как считается, пытался получить кубинскую визу в местном советском посольстве и встречался с сотрудником КГБ Валерием Костиковым. Эти контакты стали основой для предположений о причастности СССР к убийству президента. Однако официальное расследование в США признало Освальда одиночкой, а советское руководство категорически отрицало любую связь с ним после его отъезда.