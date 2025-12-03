Почему партийное руководство не исполнило последнюю волю Ленина

Смерть Владимира Ленина в январе 1924 года вызвала среди соратников жаркие споры о месте и способе его упокоения. В этих дебатах неожиданно ярко проявился голос Надежды Крупской, которая очень хотела исполнить последнюю волю Ленина. Однако, все сложилось иначе.

Две музы вождя

Брак Ленина и Крупской, заключенный в сибирской ссылке, современники описывали не как романтический союз, а как крепкое партнерство, полностью подчиненное делу революции.

«Владимир Ильич мог найти красивее… но умнее, преданнее делу, чем она, у нас не было», — отмечал революционер Глеб Кржижановский.

Однако в 1909 году в жизнь Ленина ворвалась Инесса Арманд — пламенная революционерка, вдова, мать пятерых детей, которую современники называли «женщина-огонь». Между ними быстро возникла глубокая связь, основанная на идейном родстве и, как считают некоторые историки, на страстном чувстве. Александра Коллонтай писала, что Крупская знала об этой связи и даже собиралась уйти, но Ленин удержал ее. Образовался сложный «треугольник», который, однако, благодаря такту Крупской, не перерос в публичный скандал. Надежда Константиновна, подавив ревность, сумела сохранить с Арманд дружеские отношения.

После революции, став главой государства, Ленин был вынужден сделать выбор. Он остался с Крупской, а Инесса, приняв это решение, продолжала выражать чувства в письмах:

«Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы видеть тебя...».

Трагическая смерть Арманд от холеры в 1920 году стала для Ленина тяжелейшим ударом. По воспоминаниям Крупской, встречая гроб на вокзале, «Володя плакал и смотрел в одну точку». Арманд была похоронена у Кремлевской стены — редкая честь для иностранки. Кстати, многие историки сходятся во мнении, что именно смерть подруги и любовницы стала ударом для Ленина, от которого он так и не сумел оправиться.

Последняя воля

Когда сам Ленин умер, Крупская стала главной защитницей его последней воли. По ее словам, он хотел упокоиться рядом с матерью на Волковом кладбище в Петрограде. Историк Аким Арутюнов, ссылаясь на хозяйку конспиративной квартиры Ленина, подтверждает, что Крупская боялась посмертной политической эксплуатации мужа и передавала его последнюю просьбу: «похоронить рядом с мамой».

Однако новое партийное руководство во главе со Сталиным решило иначе. На просьбу вдовы Сталин, по свидетельствам, ответил, что «Ленин теперь принадлежит партии». Не желая портить отношения с однопартийцами, Крупская согласилась на первоначальную идею временного прощания с телом вождя. Однако постепенно она переросла в план создания постоянной усыпальницы — Мавзолея. Это решение вызвало сопротивление даже среди видных большевиков: Лев Троцкий называл идею мумификации «безумной», а Клим Ворошилов — созданием нового культа.

Под давлением «пожеланий трудящихся» и политической воли Сталина, желавшего создать сакральный символ власти, последняя воля Ленина была проигнорирована. Интересно, что в качестве компромисса Крупская одно время предлагала похоронить его в некрополе у Кремлевской стены — рядом с Инессой Арманд, о чем писала ее дочери: «Вместе под Красной стеной пусть лежат».

В конечном итоге ни одно из желаний близких Ленину женщин не было исполнено в полной мере. Он не упокоился с матерью и не лег рядом с Арманд, став объектом государственного культа в Мавзолее. Судьбы обеих «муз» оказались символически связаны с этим местом: прах Крупской в 1939 году был захоронен в Кремлевской стене, неподалеку от могилы Инессы Арманд.