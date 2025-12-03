Какие русские земли Ленин отдал Финляндии

Вопрос о том, почему советское правительство в 1917 году признало независимость Финляндии с границей всего в 25 километрах от Петрограда, часто вызывает недоумение. Однако поступить иначе большевики просто не могли. А ключевое решение было принято задолго до революции.

Решение Александра I

Исторически земли Карельского перешейка, включая Выборг, были отвоеваны у Швеции еще Петром I в ходе Северной войны (1700–1721) и почти сто лет входили в состав Российской империи как Выборгская губерния. Ситуация кардинально изменилась после русско-шведской войны 1808–1809 годов, когда Россия завоевала всю остальную Финляндию. Император Александр I даровал завоеванным территориям особый статус Великого княжества Финляндского с широкой автономией, собственными законами и сеймом. В 1811 году, стремясь, видимо, укрепить лояльность новой территории, Александр I принял довольно спорное решение: присоединил «старую» Выборгскую губернию к автономному Финляндскому княжеству. Этот акт, лишенный очевидных экономических или стратегических обоснований, и стал причиной будущей проблемы. Именно тогда административная граница вплотную приблизилась к столице империи.

Нерешенная проблема империи

Такое устройство породило парадоксальную ситуацию: часть страны с особым статусом начиналась в пригородах столицы. На границе, проходившей у Сестрорецка, стояли таможни, а с постройкой железной дороги досмотр приходилось проводить в пригородных поездах.

В конце XIX века, в рамках политики унификации, царское правительство начало урезать финские привилегии, что вызвало растущее недовольство и сепаратизм. Близкая к Петербургу автономная Финляндия стала удобной базой для российских революционеров.

Упущенный шанс

В 1901 году государственный деятель Вячеслав Плеве предложил компромиссное решение. Его проект предусматривал возврат «Старой Финляндии» (Выборгской губернии) в прямое российское управление. А для «Новой Финляндии» предполагалось сохранение и даже расширение автономии.

Этот план мог бы снять главные противоречия: отодвинуть границу автономии от столицы, успокоить русское население Выборга и одновременно удовлетворить самих финнов, оставив им самоуправление на основной территории. В перспективе это могло бы предотвратить и будущие территориальные споры. Однако проект утонул в бюрократических проволочках и так и не был реализован.

Ленин как наследник имперских границ

Таким образом, к моменту распада империи в 1917 году Выборг и весь Карельский перешеек уже почти 106 лет находились в составе автономного Финляндского княжества. Признавая в декабре 1917 года независимость Финляндии, советское правительство лишь констатировало существующие административные границы, установленные еще Александром I.

Вывод большевиков был прагматичным: удержать Финляндию силой в условиях Гражданской войны они не могли, а попытка отторгнуть Выборгскую губернию сделала бы неизбежным военный конфликт, к которому Советы не были готовы.

Так что близость финляндской границы к Ленинграду стала не результатом «предательства» Ленина, а следствием давнего внутриимперского решения, последствия которого так и не были вовремя исправлены царской администрацией. Эта историческая нерешенность напрямую повлияла на будущие события, включая советско-финляндскую войну 1939–1940 годов.