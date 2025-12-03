Какая фамилия была у деда Бориса Ельцина на самом деле

Происхождение первого президента России Бориса Ельцина по сей день остается предметом дискуссий среди историков и публицистов. Причем, вопросы касаются не только этимологии фамилии, но и социального статуса семьи, а также всплывающих время от времени версий о «еврейском» происхождении.

Тайна одной буквы

Большинство исследователей сходятся во мнении, что фамилия имеет тюркское происхождение, восходя к слову «елчы» или «эльчи» — «вестник», «гонец». На Урале, откуда родом Ельцины, подобные фамилии (Елчин, Эльчин) не редкость.

Интересно, что в документах до 1920-х годов предки Бориса Николаевича, как правило, фигурировали под фамилией Ельцын (через «ы»), что было характерно для многих русских фамилий (Солженицын, Курицын). Изменение одной буквы произошло уже при советской власти. Историк-архивист Д. А. Панов прослеживает эволюцию: Елцыны → Ельцыны → Ельцины.

Почему же фамилия была изменена? На этот счет существует несколько гипотез. По одной из версий, отец Бориса, Николай Игнатьевич, мог изменить написание и даже год рождения (с 1899 на 1906), чтобы скрыть факт службы в армии Колчака и избежать репрессий. Согласно более прозаичному объяснению, изменение было связано с общими процессами унификации документов и орфографии в раннем СССР, без какой-либо конспиративной подоплеки.

«Сельские капиталисты»

В официальной автобиографии Ельцин описывал детскую нужду и вступление семьи в колхоз. Однако исследования показывают, что его предки до революции отнюдь не были бедняками. Так, дед по отцу, Игнатий Ельцин, владел собственной мельницей, молотилкой, имел 5 лошадей и 4 коровы. Американский биограф Ельцина Тимоти Колтон называл его «сельским капиталистом».

Дед по матери, Василий Старыгин, был искусным плотником и в советское время нанимал сезонных рабочих для строительства домов, что с точки зрения тогдашней идеологии считалось эксплуатацией.

В 1930 году оба деда были раскулачены. Игнатия как «антисоветчика» выслали в суровый северный Надеждинск (ныне Серов), конфисковав все имущество, вплоть до домашней утвари.

Миф о «еврейских корнях»

В 1990-е годы активно муссировалась версия о еврейском происхождении Ельцина. Ее сторонники выдвигали несколько аргументов, однако ни один не имеет серьезных документальных подтверждений. Например, писательница Алла Кротова утверждала, что фамилия происходит не от города Елец, а от уменьшительного еврейского женского имени Ельця. Эта гипотеза, однако, остается маргинальной в ономастике и противоречит более убедительной тюркской версии.

Некоторые публицисты (например, депутат Валерий Родиков) указывали на возможное родство с Борисом Моисеевичем (Михайловичем) Эльциным — видным большевиком, расстрелянным в 1937 году. Предполагалось, что будущий президент был назван в его честь. Однако никаких доказательств кровного родства между семьями Ельциных и Эльциных так и не было представлено, а разница в написании фамилий (Эльцин vs. Ельцин) скорее говорит об обратном.