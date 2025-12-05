Что такое «блат» и как он управлял советской жизнью

В СССР существовало понятие «блат», которое значило для обычного человека гораздо больше, чем его официальная зарплата. Система личных связей, которая решала там, где ждать помощи от государства было бесполезно.

Это слово пришло из уголовного жаргона, где означало «покровительство». Но к середине XX века оно прочно вошло в быт и стало универсальным ключом к решению повседневных задач. По блату доставали дефицитные товары, устраивали детей в сады и вузы, «пробивали» очередь на квартиру или место в больнице. Но это не считалось взяткой в чистом виде, а, скорее, взаимной услугой, отмечает канал «Бюджетный вариант».

В быту без блата было никак. На полках магазинов часто было пусто, но на складах товары лежали «для своих». Дефицитные продукты, например, сервелат, красная икра, мандарины к Новому году, можно было купить только по звонку от нужного человека. То же касалось одежды, мебели и техники. Все это «доставали», а не покупали.

Без нужных знакомств в советские годы было тяжело. Блат был повсюду. К примеру, получить отдельную квартиру без связей можно было, но на это ушли бы десятилетия в очередях. Знакомый врач мог достать редкое лекарство или «выбить» место в хорошем санатории. Устроить детей в престижные садики, школы или вузы тоже можно было исключительно по блату.