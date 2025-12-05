Рыбакам попалась пятитонная акула

Рыбаки в Индии поймали китовую акулу весом пять тонн, которая считается самой большой рыбой в мире. Об этом сообщает Odisha TV.

Девятиметровая рыба вместе с другим уловом попалась в сети экипажу рыболовецкого судна, которое отправилось в море в районе города Баласор в среду, 2 декабря. Они поймали китовую акулу примерно в 200 метрах от берега. Вытащить улов на берег самостоятельно рыбаки не смогли. В итоге понадобились усилия сотни человек, чтобы при помощи веревок выволочь рыбу на песок.

По данным Odisha TV, это первый случай в регионе, когда удалось поймать китовую акулу таких размеров. Появление столь необычной рыбы вызвало интерес туристов и местных жителей, которые стали массово съезжаться на пляж, чтобы сфотографироваться.

Ранее сообщалось, что женщина столкнулась с китовой акулой в водах Филиппин во время снорклинга. Огромную рыбу удалось снять на видео.