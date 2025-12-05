Как в СССР занимались половым образованием

© Соцсети

Широко распространен стереотип, что в советском обществе темы интимных отношений были под строгим запретом. Обсуждение подобного даже между взрослыми считалось чем-то постыдным, а о системном половом просвещении молодежи, казалось бы, и речи быть не могло. Это утверждение верно, но лишь отчасти. История знает несколько ярких, хотя и противоречивых попыток ввести такие программы в школах.

После революции

Парадоксально, но первый и, пожалуй, самый прогрессивный этап пришелся на 1920-е — начало 1930-х годов. На волне революционных преобразований вопросам полового воспитания уделялось серьезное внимание. Опираясь на данные активно развивавшейся педологии (науки о ребенке), советские педагоги разрабатывали и даже внедряли специальные программы для подростков. Этот научный подход был прерван резко и бесповоротно. В 1936 году вышло печально известное постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях», которое объявило педологию «лженаукой». Вместе с ней под запрет на долгие десятилетия ушла и сама идея школьного полового просвещения.

Спустя 25 лет молчания

Следующую четверть века воспитание в этой деликатной сфере целиком легло на плечи семьи. Государство вернулось к вопросу лишь в начале 1960-х, введя в школьную программу курс «Основы советской семьи и семейного воспитания». Акцент делался не на физиологии, а на моральном облике, создании «здоровой и крепкой» ячейки общества.

Даже в классической литературе сцены с намеком на интимность безжалостно вымарывались цензурой, а научные работы по сексологии хранились в спецхранах под замком. Неудивительно, что знания, которые школа все же пыталась дать, были оторваны от реальности и носили сугубо теоретический, часто ханжеский характер. Уже к 1965 году этот эксперимент был свернут, а курс анатомии человека рекомендовали для самостоятельного изучения.

Прошло еще 20 лет

В 80-х годах число абортов в стране резко увеличилось. Поэтому к проблеме полового воспитания все же пришлось вернуться.

В 1982 году была создана специальная программа «Этика и психология семейной жизни». В последующие 10 лет она активно внедрялась в школьную программу старших классов и получила множество положительных оценок от педагогов.

С 1983 года к обязательному изучению прибавился курс «Гигиеническое и половое воспитание». Данный курс изучали школьники, начиная с 8 класса. Как и прежде, в первую очередь образовательными учреждениями пропагандировались ответственность супругов, формирование полового самосознания. Однако педагогов соответствующей квалификации катастрофически не хватало. Эту функцию брали на себя учителя-предметники, которые зачастую ограничивались формальным подходом к половому просвещению молодежи.

По этой ли или какой-то другой причине, но к концу 80-х годов СССР оказался на одном из ведущих мест в мире по количеству абортов.