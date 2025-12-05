Как бесшабашный военный «рассчитался» со Сталиным на трибуне Мавзолея

История знает немало покушений на советских вождей, но инцидент 7 ноября 1927 года стоит особняком. В разгар празднования десятилетия Октябрьской революции у самой трибуны Мавзолея произошло невероятное: один из прошедших внутрь охраняемой зоны военных нанес удар по затылку Иосифа Сталина. Нападавшего звали Яков Охотников, и ему, в отличие от многих, после этого удалось прожить еще почти десятилетие. Его судьба оказалась тесно переплетена с судьбой знаменитого писателя Исаака Бабеля, который был одним из его ближайших друзей.

«Бесшабашный командир»

По воспоминаниям вдовы Бабеля, Антонины Пирожковой, Охотников был личностью колоритной: выходец из Бессарабии, похожий на цыгана, с репутацией отчаянного рубаки. В Гражданскую он командовал партизанским отрядом, воевал бок о бок с Котовским и рано вступил в партию. Однако его бунтарская натура тяготела к оппозиции. Как отмечает биограф Бабеля Сергей Поварцов, Охотников трижды — в середине 1920-х, в 1932 и 1936 годах — подвергался репрессиям за «троцкистские» взгляды, от которых каждый раз публично отрекался.

Сам Бабель на допросах позже характеризовал друга не как идейного борца, а скорее как авантюриста, склонного «играть с огнем и фрондировать», отмечая его политическую «безграмотность». После первой ссылки Охотников сделал успешную карьеру в промышленности, заняв пост начальника Гипроавиапрома под покровительством наркома Серго Орджоникидзе. Но даже на высокой должности он не оставил привычки отпускать рискованные шутки о партийном руководстве.

Что случилось на трибуне Мавзолея

Фрагмент биографии Якова Охотникова с его нападением в 1927 году году на Сталина описан историком Юрием Геллером (Алексеевым) и экономистом Виталием Рапопортом в книге «Измена Родине: Очерки по истории Красной Армии». В десятую годовщину революции, по предварительным данным, сторонники оппозиционной фракции ВКП(б), возглавляемой Зиновьевым и Троцким, готовились 7 ноября провести свои демонстрации в Москве и Ленинграде. Для усиления охраны Сталина и его окружения привлекли слушателей военных академий.

Начальник Академии имени Михаила Фрунзе Роберт Эйдман выписал пропуска для прохода на территорию Кремля трем слушателям учреждения – Якову Охотникову, Владимиру Петенко и Аркадию Геллеру. На подходе к Мавзолею у этой троицы произошла потасовка с охранником, который отказался пропускать обладателей спецпропусков. Борясь с сотрудником ГПУ, Охотников, Петенко и Геллер даже сломали деревянную калитку (за нее потом Академии предъявили счет).

Им удалось пробиться к трибуне, но там за «академиков» взялись другие чекисты из числа охраны Сталина. Охотников сумел вырваться и ударить Сталина кулаком по голове – по утверждению авторов книги «Измена Родине», Юрия Геллера и Виталия Рапопорта, таким образом Охотников «рассчитался» с главой государства, допустившим неразбериху с пропуском на Мавзолей «волонтеров»-охранников. Сталин наблюдал за парадом, возни за своей спиной не слышал, и поэтому удар пришелся по затылку. Начальник личной охраны Иван Юсис ранил Охотникова ножом в руку. Общими усилиями присутствовавших на Мавзолее военных скандалистов удалось усмирить, их отправили домой.

... Согласно гипотезе Юрия Геллера и Виталия Рапопорта, скандал с нападением на Сталина был замят Робертом Эйдманом. Петенко и Геллера тем же вечером арестовали, но вскоре отпустили, а Охотникова даже не задерживали. Современные историки высказывают разные версии о том, почему Сталин оставил тогда этот инцидент без последствий. Но эти гипотезы – всего лишь предположения, не основанные на документальных фактах (случай 1927 года не упоминается и в уголовном деле, возбужденном в отношении Охотникова в 1936 году).

Охотникова в третий и последний раз репрессировали в 1936 году, обвинив в принадлежности к троцкистско-зиновьевской террористической организации, будто бы замышлявшей убийство Сергея Кирова. Через несколько месяцев он был осужден и расстрелян. По схожим обвинениям были расстреляны в 1937 году также и Владимир Петенко с Аркадием Геллером. Вторая жена Охотникова Мария Солнцева, арестованная вместе с бывшим супругом, несколько лет провела в Воркутлаге.