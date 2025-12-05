Почему Путин лишил Ельцина неприкосновенности в 2001 году

31 декабря 1999 года, в день своей добровольной отставки, Борис Ельцин подписал указ о передаче полномочий президента Владимиру Путину. В тот же день, уже как исполняющий обязанности главы государства, Владимир Путин издал свой первый указ – «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Этот документ предоставлял первому президенту России и его близким широкий правовой иммунитет.

«Ельцинский иммунитет»

Указ 1999 года гарантировал Ельцину личную неприкосновенность. Запрещалось привлекать экс-президента и членов его семьи к уголовной или административной ответственности, подвергать их аресту, допросу, обыску или личному досмотру. Защита также распространялась на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, багаж, переписку и документы.

Важно отметить, что в тексте указа прямо оговаривался его временный характер – он действовал «до принятия соответствующего федерального закона».

Эволюция гарантий

В феврале 2001 года указ Путина был отменен, но не потому, что гарантии исчезли. Напротив, они были закреплены на более высоком законодательном уровне. 12 февраля 2001 года был принят Федеральный закон с тем же названием, который детализировал и сделал постоянным правовой статус экс-президента.

Основные положения об иммунитете в законе 2001 года практически дословно повторили текст указа 1999 года. Ключевым нововведением стало описание процедуры лишения неприкосновенности.

Механизм снятия иммунитета

Закон установил чрезвычайно сложную процедуру, делающую лишение неприкосновенности исключительным событием. Она может быть инициирована только в случае обвинения в государственной измене или ином тяжком преступлении и включает несколько этапов.

Предложение должно исходить от группы депутатов Госдумы численностью не менее одной трети от общего состава (то есть от 150 человек). Далее, чтобы дать инициативе ход, требуется заключение Верховного Суда РФ о наличии в действиях экс-президента признаков состава преступления. Свое подтверждение соблюдения установленного порядка выдвижения обвинения должен высказать и Конституционный Суд РФ. Только после этого следует голосование в Госдуме. Причем, решение о выдвижении обвинения принимается большинством в две трети голосов от общего числа депутатов (300 голосов).

Таким образом, отмена указа 1999 года не была отменой гарантий. Это был естественный и запланированный «переход от временного распоряжения к постоянному, сложному и сбалансированному правовому механизму», который действует в России до сих пор – с последними незначительными изменениями от 2020 года.