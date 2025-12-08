Как взятие монголами Киева на столетия вперед определило политику Руси

785 лет назад монгольские войска взяли Киев. До этого захватчики опустошили русские земли к востоку от Днепра. По словам историков, находившаяся в состоянии раздробленности Русь не смогла ничего противопоставить сильнейшей военной машине Средневековья. Результаты монгольского нашествия имели долгоиграющие экономические и политические последствия. Новые условия потребовали принципиально изменить систему государственного управления, что на столетия вперёд определило внутреннюю и внешнюю политику Руси, отмечают специалисты.

Монгольское нашествие

Идея завоевания Восточной Европы возникла у монголов ещё в начале XIII века. В 1220—1224 годах монгольские войска под командованием военачальников Джэбэ и Субэдэя совершили поход на Кавказ и в Восточную Европу. Впрочем, принято считать, что он носил разведывательный характер. Обойдя с юга Каспийское море и одержав ряд побед в Закавказье, монголы вторглись на Северный Кавказ и столкнулись с объединённым войском половцев и аланов.

Монгольские лидеры вступили в сепаратные переговоры с половцами, склонив их бросить союзников в обмен на подарки и гарантии безопасности. Однако, разгромив аланов, монголы атаковали самих половцев. Те бросились за поддержкой к русским князьям, с которыми половецкие элиты были связаны династическими браками. Часть князей решили поддержать половцев в борьбе с монголами, однако в Битве на реке Калке из-за отсутствия координации и единоначалия русское войско потерпело жестокое поражение. Монголы преследовали побеждённых до Днепра, но узнали о приближении крупных владимирских сил и повернули на восток. После неудачного сражения с волжскими булгарами остатки отряда Субэдэя и Джэбэ вернулись в Среднюю Азию.

В дальнейшем монголы отправили на запад уже более внушительные силы под общим руководством внука Чингисхана Батыя. В 1237 году они подвергли опустошению Волжскую Булгарию, снова разгромили половцев и аланов, а затем двинулись на русские земли. Точные размеры монгольского войска неизвестны, но оно было огромно и отдельными источниками оценивается до полумиллиона человек. Положение Руси осложнялось феодальной раздробленностью: князья не могли эффективно скоординировать усилия для противостояния внешней угрозе.

«Монгольская армия была военной силой, не имевшей себе равных в ту эпоху. Противостоять ей в открытом бою было практически невозможно, что и сделало монгольские завоевания одними из самых разрушительных конфликтов в истории человечества. Единственной действенной тактикой против монголов была оборона за мощными крепостными стенами», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, кандидат исторических наук Герман Артамонов.

В то же время, по его словам, даже оборона за крепостными стенами далеко не всегда оказывалась успешной. Монголы активно использовали китайские камнемёты и применяли эффективную осадную тактику.

Первым под удар попало Рязанское княжество. Его правители попытались договориться с монголами. Те сначала согласились на мир, однако потом стали выдвигать откровенно издевательские условия — в частности, потребовали передать им дочерей и жён участников рязанского посольства. Получив отказ, монголы послов перебили. Затем захватчики победили рязанское войско в пограничном сражении, разорили несколько небольших городов и взяли штурмом саму Рязань, вырезав всё её население, включая детей и стариков.

Согласно «Повести о разорении Рязани Батыем», в дальнейшем монголов настиг со своим отрядом боярин Евпатий Коловрат, возвращавшийся из посольства в другие княжества. Он полностью уничтожил вражеский арьергард и нанёс монголам большой ущерб, но погиб в бою.

Жестокое сражение произошло под стенами Коломны, где собрались войска из нескольких русских княжеств. По словам историков, несмотря на огромное численное преимущество врага, русские воины смогли прорвать боевые порядки противника и даже убить младшего сына Чингисхана — Кулькана. Однако это не изменило ход событий. Коломна пала, а из окружения вырвалась только небольшая часть русских войск. После этого монголы захватили Москву, Суздаль и Владимир, где сожгли соборную церковь вместе с укрывшимися в ней мирными жителями.

После взятия Владимира монгольское войско разделилось. Большая его часть двинулась в направлении Новгорода, столкнувшись с ожесточённым сопротивлением местных жителей. Например, Торжок им пришлось штурмовать 12 дней. Выжившие жители бежали в Новгород. Монголы преследовали их некоторое время, однако затем наступление остановилось. О причинах прекращения похода на Новгород историки спорят до сих пор. Существуют версии о том, что захватчики не смогли передвигаться в распутицу или понесли слишком большие потери. Остальные силы монголов в это время разоряли междуречье Волги и Клязьмы, а также города на Верхней Волге.

В дальнейшем монгольское войско двинулось на юг. Однако, вступив в пределы Черниговского княжества, оно развернулось на северо-восток и дошло до Козельска, во время семинедельной осады и штурма которого понесло огромные потери. Разъярённые завоеватели полностью уничтожили население города, названного ими «злым».

«Русские земли столкнулись с сильнейшей военной машиной Средневековья, против которой традиционные методы обороны оказались неэффективны», — подчеркнул в разговоре с RT историк, эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» Александр Кадира.

Падение Киева

В 1238 году монголы отступили в половецкие степи и сосредоточились на подавлении восстаний в ранее завоёванных землях. Часть половцев, не пожелавших подчиняться захватчикам, переселились в Венгрию с разрешения её короля.

Активные наступательные действия монголов возобновились в 1239 году. Прорвав линию крепостей в Посулье и захватив Переяславль, монголы нарушили систему оборону Руси с юга. После осады с использованием камнемётных машин монголы осенью захватили Чернигов. Опустошив окрестные земли, они на некоторое время отошли к берегам Чёрного моря.

В 1240 году монголы вернулись в Поднепровье. Расправившись с конгломератом тюркских вассалов русских князей, известных как «чёрные клобуки», они двинулись к Киеву, пережившему незадолго до этого очередной политический кризис. За короткий срок на киевском столе успели побывать Ярослав Всеволодович, Михаил Черниговский и Владимир Рюрикович. После смерти последнего при невыясненных обстоятельствах установить контроль над Киевом попытался смоленский князь Ростислав Мстиславович, однако его сместил Даниил Романович Галицкий. Правда, оставаться в находившемся под монгольским давлением Поднепровье со своими войсками он не стал и спешно отправился на переговоры в Венгрию. От его имени Киевом правил тысяцкий Дмитр.

По словам историков, несмотря на то, что главные центры политической и экономической жизни Руси ещё в XII веке сместились на северо-восток, Киев эпохи монгольских завоеваний оставался крупнейшим городом Восточной Европы. Его население составляло около 40 тыс. человек. Протяжённость укреплений так называемого Верхнего города (центральной части Киева) достигала 5 км. На наиболее угрожающих направлениях Киев прикрывали валы высотой 12 м и рвы. По гребню вала шла стена. Внутри внешнего контура фортификационных сооружений находились ещё две линии укреплений. Численность боеспособного населения Киева составляла примерно 5 тыс. человек. Кроме того, в городе находились беженцы из окрестных земель и небольшое количество княжеских дружинников.

Осада Киева монголами началась осенью 1240 года. По данным различных летописей, это могло произойти в сентябре или ноябре.

«Русские княжества ранее сталкивались с кочевниками, но те, в отличие от монголов, не владели искусством планомерной осады, ограничиваясь внезапными набегами. Монголы же обладали железной дисциплиной, умением вести правильную осаду с возведением укреплений, окапыванием», — отметил Александр Кадира.

Монголы полностью окружили город и беспрерывно обстреливали его из камнемётов. Несмотря на то что укрепления были довольно внушительными, строились они двумя столетиями ранее и не были рассчитаны на сопротивление тем, кто применял осадные машины.

6 декабря (в некоторых источниках указываются другие даты) монголам удалось разрушить укрепления Киева у Лядских ворот (в районе современной площади Независимости). В проломе начался жестокий рукопашный бой, в котором был тяжело ранен руководитель обороны города Дмитр. Подавив сопротивление защитников внешнего контура фортификационных сооружений в одном месте, монголы взошли на стены и овладели ими по всему периметру.

Киевляне отошли за вторую линию укреплений, прикрывавших наиболее древнюю часть города. Однако они уже давно полноценно не использовались, поэтому монголов долго сдерживать также не смогли. Жители города искали спасения в Десятинной церкви, но её своды обрушились под тяжестью взбиравшихся на стены храма людей.

Монголы устроили в Киеве побоище, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей. Факты резни и разорения были подтверждены археологическими раскопками ХХ века. Учёные обнаружили руины сгоревших домов, останки погибших насильственной смертью людей, а также клады, за которыми некому было вернуться. В массовых захоронениях на территории старой части Киева были обнаружены кости тысяч убитых.

«Взятие Киева в 1240 году стало страшной трагедией. Картина разорения, описанная спустя шесть лет после штурма папским легатом Плано Карпини, ужасает: на десятки километров вокруг лежали непогребённые останки, а от самого города уцелело едва ли 200 домов, чьи жители пребывали в рабстве у завоевателей», — рассказал Герман Артамонов.

По словам Александра Кадиры, падение Киева нанесло сокрушительный удар по его политическому и экономическому значению. А численность населения города достигла домонгольского уровня только в XIX веке.

«Домонгольская Русь представляла собой конгломерат независимых княжеств с развитым вечевым самоуправлением и гражданской активностью. После нашествия для выживания и предотвращения новых угроз потребовалась принципиально иная модель — сильное централизованное государство с жёсткой властью. Эта необходимость на столетия определила внешнюю и внутреннюю политику», — рассказал Герман Артамонов.

По словам историков, новая модель оказалась значительно жизнеспособнее и эффективнее в период борьбы Руси за независимость.