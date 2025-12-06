Самые интересные новогодние суеверия со всего мира

Новый год – время, когда люди по всему миру стремятся привлечь удачу и благополучие в свою жизнь. Существует множество интересных традиций и суеверий, связанных с празднованием Нового года. Давайте рассмотрим некоторые из них и узнаем, как разные культуры пытаются обеспечить себе счастливое будущее.

© РИА Новости

Традиционные ритуалы

Полночный поцелуй

Одна из самых известных традиций – поцелуй в полночь. Этот обычай, уходящий корнями в европейскую культуру, стал особенно популярным в США. Считается, что поцелуй в момент наступления Нового года принесет удачу в предстоящем году.

Двенадцать виноградин

В Испании существует традиция "Las doce uvas de la suerte" – "двенадцать виноградин удачи". Согласно этому обычаю, нужно съесть по одной виноградине с каждым ударом часов, начиная ровно в полночь. Каждая виноградина символизирует один месяц наступающего года, а употребление всех двенадцати должно принести удачу и процветание.

Новогодний ужин

В разных странах существуют свои традиционные блюда, которые готовят на Новый год:

В южных штатах США едят листовую капусту и черноглазый горох. Зеленый цвет капусты символизирует доллары, а горох – монеты.

В Германии готовят свинину с квашеной капустой. Свинья считается символом удачи, так как всегда движется вперед, ведомая своим пятачком.

Символические действия

Прогулка с чемоданом

В Центральной и Латинской Америке существует интересный ритуал для привлечения путешествий в новом году. Те, кто мечтает о поездках, берут чемодан и обходят с ним квартал или ставят его посреди комнаты, чтобы другие могли обойти вокруг.

Разбивание граната

В греческой культуре есть традиция разбивать гранат после полуночи. Некоторые версии обычая предполагают, что гранат нужно освятить в церкви, а затем повесить на входную дверь с Рождества до Нового года. Первого января каждый член семьи разбивает его, пока не получится тринадцать кусочков – по одному на каждый месяц года и еще один для удачи.

Одежда и аксессуары

Горошек на удачу

На Филиппинах люди надевают одежду в горошек, чтобы привлечь финансовое благополучие. Круглая форма узора символизирует деньги и удачу.

Красное белье

В Италии существует традиция надевать что-нибудь красное на Новый год. Особенно популярно красное нижнее белье, которое часто надевают наизнанку, а после полуночи переворачивают на правильную сторону или вовсе выбрасывают, символизируя новое начало.

Другие интересные обычаи

В Ирландии принято открывать все двери и окна в доме, когда часы бьют полночь, чтобы выпустить старый год и впустить новый.

В Шотландии празднуют Хогманай, где важную роль играет "первый гость" – человек, который первым войдет в дом в новом году.

В Дании принято "прыгать" в Новый год, буквально спрыгивая с мебели в полночь.

В Бразилии люди одеваются во все белое и прыгают через семь волн на пляже, загадывая желания.

В некоторых странах Латинской Америки принято выбрасывать ведро воды из окна, чтобы очистить энергию от злых духов.

Эти разнообразные традиции и суеверия показывают, насколько важен для людей во всем мире символический переход в новый год. Верите ли вы в эти обычаи или нет, они могут стать интересным дополнением к вашему новогоднему празднику и создать атмосферу надежды и ожидания чуда в наступающем году.