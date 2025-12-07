Как на Руси предугадывали дату смерти

Смерть — величайшая тайна человечества. И хотя точную её дату не суждено узнать никому, наши предки веками пытались разглядеть знаки приближающегося конца в окружающем мире. Их «диагностические методы», отточенные наблюдениями и суевериями, складывались в сложную систему предзнаменований. От простых примет до магических ритуалов — вот как на Руси готовились к последней встрече.

Голоса природы и вещие сны

Самый известный и безобидный способ — спросить у кукушки. Но, как пишет этнограф Ю. Дмитриев, на Руси к нему подходили с умом: весной птицу спрашивали «Сколько жить осталось?», а к середине лета, когда её песня укорачивалась, девушки интересовались: «Сколько лет свадьбы ждать?».

Более тревожными предвестниками считались знаки в доме: протяжный собачий вой, птица, залетевшая в окно, остановившиеся часы, треснувшее зеркало. В карельском Водлозерье, согласно исследованиям К. Логинова, дурным знаком была встреча в лесу с лешим, особенно если он походил на кого-то из сельчан — именно этому человеку и предстояло скоро умереть.

Особое внимание уделялось снам. Универсальным символом был выпавший зуб: с кровью — к смерти кровного родственника, без — дальнего знакомого. Видеть во сне покойника, который подметает пол и говорит «буду ждать», на Водлозере толковали как весть о кончине через полгода. Беду сулили и сны о повреждённой крыше — её провале или том, как в неё вбивают гвозди.

Когда в доме был тяжелобольной, в ход шли более решительные методы. В Карелии практиковали обряд с топором: родственник забирался на чердак и со словами «Жить — так поправляйте, умереть — так умри!» вонзал топор в крайнее бревно. Если он вскоре падал — ждали смерти, если держался — больного ждало либо выздоровление, либо долгая агония.

Была и «лабораторная диагностика». Например, сильно прижимали ноготь: если белое пятно медленно возвращало цвет, больной считался «не жильцом». Решающим признаком скорой (в течение суток) кончины считался «восковой», заострившийся или перекосившийся нос, а также мелкая дрожь — «предсмертный родимец». Увидев это, человека накрывали рыболовной сетью, под голову клали икону и ждали.

Вестники в образе насекомых

В статье «Славянские толкования снов и гаданий с инсектальными мотивами» Ю. Кривощапова приводит интересную подборку суеверий с участием насекомых, которые предвещали смерть. Так, бабочка у русских ассоциировалась с душой умершего, поэтому если она залетала в дом, считали – скоро кто-то умрет.

Отсутствие вшей украинцы и сербы считали признаком скорой смерти. На Руси же, напротив, завершать дела и готовиться к кончине следовало тому, у кого неожиданно появлялось много вшей. Предвестниками смерти также считались мухи. Как указано в «Словаре» Владимира Даля, мухи зимой в избе – к покойнику. Плохим знаком было увидеть во сне осу или пчелу. Жители Полесья были уверены, что если кого во сне укусила пчела, не избежать тому скорой гибели. А на Смоленщине считали, что случайная смерть настигнет того, кто во сне «огребает рой».

Негативное отношение было и к сверчкам. На Вологодщине полагали: если он завелся в доме – не к добру. Кто-то из родных «должен уйти». Явно плохим предзнаменованием становился прыгающий по дому сверчок. Домочадцы готовились к пожару или смерти кого-то из близких. Покойника предвещало и появление в избе черного таракана.

Одним из способов проверить собственное долголетие считалось гадание на божьей коровке. Насекомое клали на руку и говорили: «Божья коровка, жить мне или помереть?». Если она взлетала вверх, значит, гадающего ждала долгая жизнь. Если падала вниз – близкая смерть.

Спросить у цыганки

Разговор с цыганкой являлся одним из самых доступных способов узнать судьбу и дату смерти. Поэтому к забредающему в деревню табору или отдельным группам цыган непременно стягивались местные жители. Как справедливо отмечает в книге «Цыгане. Тайны жизни и традиции» Р. Бакленд, цыганский дуккеринг (предсказание судьбы) основан на проницательных наблюдениях и счастливых совпадениях. Цыганки как опытные психологи и искусные манипуляторы охотно демонстрировали доверчивым крестьянам дар ясновидения.

Вариантов цыганских гаданий сотни. Например, славянские цыгане часто предсказывали судьбу на бобах. Желающему узнать будущее предлагали дать монетку, которую цыганка зажимала в ладони вместе с бобами, а затем бросала на землю. По тому, как расположились бобы и монетка относительно друг друга, делали вывод о прошлом, настоящем и будущем. Например, чем ближе бобы упали к монете, тем больше неприятностей произойдет в жизни.

Очень популярно у цыган гадание на картах Таро, в которых среди 22 Старших Арканов есть карта с аллегорическим изображением Смерти. Если она выпадает при раскладе, то конец жизненного пути близок. Цыганки готовы предсказать будущее даже по родинкам. Например, к неблагоприятным знакам относится остроконечная или обильно покрытая волосами родинка. Владелец таких родинок не застрахован от несчастий, бедности и ранней смерти. А если родинка находится на челюсти, то из-за плохого здоровья ее хозяину не стоит рассчитывать на долгую жизнь.

Пообщаться с духами

С середины XIX века в России стал популярен еще один способ предсказания даты смерти – спиритические сеансы, которые часто называли «столоверчением». Модное увлечение проникло в каждый дом. Где-то «духов призывали» ради баловства и веселья, где-то – делали всё «по науке», серьезно анализируя результаты сеанса.

Как пишет в статье «Простонародные спиритические гадания в XX веке» С. Королева, для общения с духами использовали различные приспособления. Это мог быть специальный стол с так называемым «кругом царя Соломона», который образовывали радиальные линии, буквы и цифры. Или небольшая деревянная дощечка, покрытая буквами, сообщения от духов на которой читались при помощи маленького указателя. В XIX веке в магазинах даже продавались специальные мини-столики на двух ножках. Третью ножку у столиков заменял карандаш, который и писал ответы из мира мертвых.

В крестьянских семьях обычно использовали блюдце, в качестве указателя – свечной воск, а буквы писали мелом прямо на столе. С духами общались также при помощи стакана, в который опускали привязанное к волосу кольцо. При богатой фантазии духи «сообщали» много полезной информации. Кому-то даже называли дату смерти. После таких предсказаний узнавшие судьбу впадали в хандру и депрессию, мучились от бессонницы и кошмаров. Слишком впечатлительные в итоге даже лишались рассудка.

Столоверчение оказалось настолько популярным, что просуществовало многие десятилетия и после революции. При этом модно было беседовать с духами известных личностей – Пушкиным, Наполеоном, Соломоном, Сократом. Автор статьи приводит случай, когда в 70-е годы XX века в Тульской области комсомолки и победительницы соцсоревнований увлеклись спиритизмом настолько, что проводили сеансы прямо в цехе. Правда, девушки спрашивали у духов не дату смерти, а имена будущих женихов и шансы на сдачу экзамена в вечерней школе. О страсти к мистике пришлось забыть после публикации в журнале «Молодой коммунист» письма от неравнодушного коллеги, порицавшего «чуждое комсомольцу» увлечение.