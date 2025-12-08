Сколько фронтовых жен было у Леонида Брежнева

Многие ныне живущие помнят Леонида Ильича Брежнева в поздние годы его правления — эпоху «застоя» — когда он представлял собой откровенно немощного руководителя. Однако — и фотографии тому подтверждение — в молодости будущего генсека был видным мужчиной. Неудивительно, что он пользовался успехом у представительниц прекрасного пола.

«Красивый молдаванин»

В молодости Леонид Брежнев, по воспоминаниям знавших его людей, обладал яркой харизмой. Современники описывали его как обаятельного, веселого, «заводного» человека, умеющего очаровывать и быть галантным с женщинами. Его внешность также привлекала внимание. Известно, что даже Иосиф Сталин, увидев молодого Брежнева, отметил: «Какой красивый молдаванин!» Ирония заключалась в том, что к молдаванам Брежнев не имел этнического отношения; он просто работал в ЦК Компартии Молдавской ССР, куда был направлен после войны.

Испытание войной

Великая Отечественная война, во время которой Брежнев служил политработником в РККА, стала временем тяжелых испытаний, способных перевернуть жизнь любого человека. По данным биографа Александра Майсуряна, именно на фронте у будущего генсека завязался серьезный роман с военным врачом Тамарой Лаверченко. Стоит упомянуть, что Брежнев тогда уже был женат на Виктории Петровне Денисовой с 1928 года, а в семье росли двое детей. Но вспыхнувшие на фронте чувства, по свидетельствам, были настолько сильными, что Брежнев всерьез подумывал о разводе. Однако Виктория Петровна, узнав об этом, заняла жесткую позицию — никакого развода. Ведь подобный скандал мог поставить крест на политическом будущем Брежнева. Поэтому, немного поколебавшись, он все же выбрал карьеру и сохранил семью, расставшись с Лаверченко.

Согласно мемуарам племянницы, Любови Брежневой, спустя годы Леонид Ильич, будучи уже у власти, помог Тамаре Лаверченко получить квартиру в Москве. Якобы тогда в нем вспыхнули позабытые чувства, что вызвало новый виток семейного скандала. Но в конечном итоге общение быстро свелось на нет.

История с продолжением

Другая известная история любви связана с певицей Анной Шалфеевой, солисткой сочинской филармонии, выступавшей перед бойцами. Знакомство, по воспоминаниям, началось почти анекдотически: после концерта по приказу замполита Брежнева артистку попытались «задержать» для общения, но та сбежала через окно. Эта строптивость, однако, лишь только всколыхнуло еще больший интерес со стороны Брежнева. Знакомство вскоре все же состоялось и переросло в отношения, которые, по свидетельствам, продолжались и в послевоенные годы, во время визитов Брежнева в Сочи.

Эта связь обрела неожиданное продолжение много лет спустя. Анна Шалфеева, проживая в сложных бытовых условиях в коммунальной квартире, через общую знакомую решилась обратиться за помощью к бывшему возлюбленному, уже занявшему пост генсека. Рассказывают, что она отправила ему письмо, вложив старую совместную фотографию. Скорее всего, сделано это было не в целях шантажа, а как напоминание о прошлом. Вскоре Шалфеева получила ордер на отдельную двухкомнатную квартиру в Сочи.

Несмотря на то, что практика фронтовых жен была на войне распространенным явлением, о подобных «похождениях» молодого Брежнева известно немного. Хотя, поговаривают, что до женщин он был охоч. Возможно, после войны любые свидетельства просто были «вымараны» из истории, чтобы не скомпрометировать перспективного политика.