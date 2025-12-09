9 декабря: почему Юрьев день в народе считали несчастливым

В православии отмечается память 17 святых, среди которых особое место занимает великомученик Георгий Победоносец. В народном календаре - Юрьев день, или Егорий Осенний. Интересно, что именно в этот день на Руси крестьянам можно было переходить от одного хозяина к другому. Но потом это право отменили, и появилось известное выражение: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день".

День этот считался несчастливым, и чтобы большинство несчастий миновать, было немало запретов. Например, нельзя было ходить в лес, чтобы не встретить голодных волков. А чтобы с волками не столкнуться и на территории села или деревни, женщины утром пекли пироги в форме лошадки. Шли в поле и просили защитить себя и скот от хищников. После этого "лошадку" прикапывали. Увидеть в этот день живого волка - к несчастью.

В Юрьев день "слушали" воду в колодце. Если она тихо журчала, зима будет теплой. А если булькала - ждали трескучих морозов. В этот день отдавали долги, если они были, иначе жизнь могла начаться впроголодь. В этот день не ходили в баню, чтобы не прилипли на чистое тело болезни. Не отправлялись в дальнюю дорогу, чтобы не потеряться. Не доедали за ребенком, чтобы не менять его судьбу в худшую сторону.

Если к этому дню выпадало много снега - травы будет много к началу мая. Мороз ударил - зима будет трескучей. Дождь идет - снега до января не жди. Резко потеплело - февраль будет теплым.